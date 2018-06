Autorregulación resolvió 71 quejas en 2017 por contenido televisivo inadecuado para la infancia, 43 menos que en 2016

27/06/2018 - 14:26

El Comité de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia resolvió en 2017 un total de 71 reclamaciones distintas referidas a contenidos y programas difundidos en horario de protección del menor (de 6.00 a 22.00 horas), lo que supone una disminución frente a las quejas tramitadas en 2015 (178) y 2016 (114), según se desprende del informe anual de este organismo, recogido por Europa Press.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

De este modo, el informe indica que, del total de reclamaciones resueltas, 55 se refieren a contenidos emitidos en diferentes programas o a los programas en su conjunto (un 77,5% del total); 3, a avances de programación (4,2%), y 13 a mensajes publicitarios (18,3%).

Las reclamaciones publicitarias no son resueltas por el Comité de Autorregulación, sino por una instancia externa, el Jurado de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol).

En este sentido, el informe señala que, de las 13 reclamaciones resueltas por Autocontrol en 2017, siete de ellas se han desestimado por considerar que no había incumplimiento de la normativa (53,8%); en 3 casos se reconocen inconvenientes para la emisión, obteniéndose del anunciante o del operador promesa de cese o rectificación; y otras tres reclamaciones no se aceptaron por no encuadrarse en los objetivos del Código (la protección del menor).

Así, en lo referido a las 58 reclamaciones resueltas por el Comité de Autorregulación, el estudio apunta que en 56 casos no se han apreciado inconvenientes para la emisión de los contenidos o programas reclamados (96,6%), mientras que en 2 de ellos sí se han apreciado dichos inconvenientes (3,4%), instándose al operador a su no reiteración futura.

El Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia es una iniciativa puesta en marcha en 2005 por las principales operadores televisivos que emiten en abierto, orientada a la protección de los menores ante contenidos potencialmente inadecuados para ellos.

Además de las cadenas firmantes, que forman el Comité de Autorregulación que resuelve los casos, el Código cuenta con la participación tanto de la autoridad audiovisual (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC) como de diferentes organizaciones sociales, que se integran, junto con los operadores, en la Comisión Mixta de Seguimiento del Código.

Con motivo de la publicación del informe, organizaciones sociales participantes en la Comisión Mixta de Seguimiento del Código (CEAPA, iCmedia, Plataforma de Infancia y AUC) consideran que el actual Código de Autorregulación "responde a una situación del panorama televisivo que tiene que ver muy poco con la actual".

En este sentido, apuestan por "una revisión profunda" de las normas del Código y del modelo en su conjunto, y piden la incorporación al sistema de todos los nuevos operadores televisivos y audiovisuales que han ido apareciendo en estos años y que "cuentan con una creciente cuota de audiencia, especialmente entre los más jóvenes".