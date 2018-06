Firmado el nuevo Convenio de Limpieza de Edificios de la provincia de Badajoz, que beneficiará a 6.000 trabajadores

27/06/2018 - 14:35

El Convenio Colectivo del Sector de Limpieza de Edificios y Locales de la provincia de Badajoz se ha firmado este miércoles entre los sindicatos más representativos, CCOO, UGT y CSIF, y la patronal Asociación Profesional de Empresas de Limpieza, en los términos fijados en el preacuerdo de la semana pasada.

De esta forma, cerca de 6.000 trabajadores se beneficiarán de este convenio que tendrá vigencia hasta el año 2020, según indica en una nota de prensa CCOO Extremadura, que reconoce que el acuerdo ha sido "complicado" de alcanzar, pero la "movilización sindical, con una convocatoria de huelga", y la "mediación" del gerente del Área de Salud de Badajoz, Dámaso Villa, han permitido "finalmente que la patronal cediese y se cerrase un texto muy similar al que previamente se había consensuado para la provincia de Cáceres".

La Federación de Construcción y Servicios de CCOO de Extremadura valora que es este convenio viene da "garantía jurídica" a algunas "conquistas sindicales amenazadas por la patronal", entre las que cita los derechos de antigüedad, la jornada semanal, los permisos y licencias, los días de asuntos propios o la mejora en la Incapacidad Temporal.

También se destaca que el convenio viene a resolver la "polémica" Sentencia 245/2017 en relación al artículo 15 (Plus de Transporte), que "condicionó la negociación" porque "el empresariado quería detraer esos derechos a cambio de mantener el concepto económico que suponía este artículo 15". De este modo, el plus de transporte se fija en proporción al tiempo de trabajo, igual que en el anterior convenio, pero con la nueva denominación de Plus Convenio.

Aquellos trabajadores que no han percibido el Plus en este último año lo recuperarán "de inmediato, garantizando además que los que lo han percibido no tengan que devolverlo".

INCREMENTO SALARIAL

El incremento salarial queda establecido en un 0,5 por ciento en todos los conceptos desde el 1 de abril de este año, un 1 por ciento para 2019 y un 2 por ciento para 2020.

Para la Federación de Construcción y Servicios de CCOO ha sido "determinante" la intervención del gerente del SES del Área de Badajoz, Dámaso Villa, que "con buen acierto propició la firma de este acuerdo y por tanto la desconvocatoria de huelga".

Sin embargo, lamenta que, por el contrario, la "pasividad" de la Dirección General de Trabajo, que en su opinión debería haber sido la que liderara esta mediación y acuerdo, ya que "ante ella en el mes de octubre se comprometió la patronal a la firma del Convenio en los términos ahora firmados".