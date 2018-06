Cataluña. sánchez agradece la ayuda de iglesias aunque no se la requiera

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agradeció este miércoles las labores que está emprendiendo en los últimos días el líder de Podemos, Pablo Iglesias, aunque aseguró que no le ha requerido ninguno de esos movimientos.

En un conversación informal con los periodistas en el Congreso, Sánchez aseguró que Iglesias le informa puntualmente de los movimientos políticos que le han llevado a reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a verse con el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, en la prisión de Soto del Real (Madrid).

Aunque no aclaró si estaban coordinados esos actos, tras la reunión de ambos la semana pasada en Moncloa, Sánchez zanjó que él no le pide cosas y que cada uno hace lo que estime, dentro de su propia iniciativa política.

Sobre cuando se va a ver con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, el jefe del Ejecutivo no lo tiene previsto y dijo que antes lo hará con el Partido Popular. Sánchez no quiso inmiscuirse en la situación interna del PP ni pronunciarse sobre cuál de los aspirantes a suceder a Mariano Rajoy le resultaría más idóneo a él como líder del PSOE. Precisamente, comentó que no ha vuelto a hablar con el expresidente Rajoy aunque avanzó que lo llamará.

Por último, preguntado sobre si la decisión del Ejecutivo de sacar los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos será antes del verano, el presidente respondió con un "os pillaré trabajando", lo que fue interpretado por algunos como antes del mes de agosto.

