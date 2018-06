Pablo Casado pide "menos manos del presidente y gafas de sol en el Falcon y más manos blancas de dignidad"

27/06/2018 - 14:49

El candidato a la Presidencia del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido "menos manos del presidente y gafas de sol en el Falcon y más manos blancas de dignidad" en tres temas que ha considerado "fundamentales".

SALAMANCA, 27 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado en la ciudad de Salamanca, antes de un encuentro con militantes del PP, en referencia a la publicación en redes sociales de las manos del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

En cuanto a los temas "fundamentales", ha explicado que son los de mantener vigente la actual situación de los terroristas de ETA en prisión, la del control de déficit en Cataluña y la contraria a legislar sobre la eutanasia.

A este respecto, ha indicado que las manos difundidas en las fotos de La Moncloa son "las manos que ayer mismo acordaron el acercamiento de los presos etarras, que son las manos que hace unos días acordaron con los independentistas de Cataluña levantar el procedimiento del control del déficit, que son las manos que lo que están pretendiendo es que se apruebe en España la eutanasia".

"A mí esas manos no me gustan, a mí las manos que me gustan son las manos blancas", ha añadido Pablo Casado en referencia a las víctimas del terrorismo o las de los partidos que "defienden la vida", sobre la eutanasia y el "aborto libre", además de ser las de quienes piensan que "el proceso de ruptura en Cataluña no merece ni fotos simpáticas ni operaciones diálogo ni, mucho menos, cesiones cómplices por los apoyos que se tuvo en la moción de censura".

Estas palabras de Casado han llegado tras defender ante los medios, y después ante los presentes en el encuentro, que su candidatura es la "ganadora" y que es la que ofrece "una renovación tranquila", de "unidad" y en la que el partido puede salir "ilusionado".