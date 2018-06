Consell pide a Hacienda iniciar el debate político sobre financiación en el próximo CPFF y una aportación extraordinaria

27/06/2018 - 15:19

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha anunciado este miércoles que va a remitir una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidiéndole que el comité técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "acabe el trabajo que queda", que en la próxima reunión de ese consejo se incluya el inicio del debate político sobre la reforma del sistema de financiación y que hasta que se ejecute ese cambio se realice una aportación extraordinaria a la Comunitat Valenciana.

Así se ha pronunciado tras la reunión de la Comisión Mixta Consell-Corts para la reforma del sistema de financiación y valoración de la deuda histórica, un encuentro en el que se han tomado estos tres acuerdos y en el que "todo el mundo ha reivindicado la unidad de acción en un tema tan importante" como la financiación.

En esa "atmósfera de cohesión y unidad", ha dicho, los grupos en Les Corts se han puesto de acuerdo a la hora de "proponer tres aspectos que son perentorios".

El primero de ellos es pedir que el comité técnico permanente de evaluación del CPFF, que es el que está trabajando sobre este tema, "acabe el trabajo" porque quedan "una reunión o dos y es importante que la parte técnica de todo eso se acabe". Para ello, ha dicho, hoy mismo enviará en nombre de todos una carta a la ministra pidiéndole que se concluya el trabajo técnico sobre la reforma.

En segundo lugar, ha proseguido, se insta también a Montero a que la próxima convocatoria del CPFF incluya en el orden del día "el inicio del debate político sobre un nuevo sistema de financiación autonómica, un debate que no ha tenido lugar aún" y ante el que "no se puede esperar dos años más".

Por último, se ha acordado que mientras ese debate concluya se compense a la Comunitat "con una aportación extraordinaria" para acercar sus recursos a la media de las comunidades autónomas. La forma de efectuarla "habría que estudiarla con el Ministerio" pero sería a través de la financiación ordinaria, ha indicado el conseller.

"Es una reivindicación que viene de lejos, una cosa que he pedido desde hace tiempo, entre otras cosas porque no sabemos estos debates políticos cuánto pueden durar, además en un Congreso muy atomizado", ha agregado. Sobre el importe, ha indicado que en la reunión no se ha hablado de cifras pero "es un secreto a voces" que siempre ha puesto 1.325 millones cada año "reivindicativos" que "eran ficticios porque el Gobierno de España los hacía ficticios".

EL PP PIDE "NO CAER EN EL SILENCIO"

El portavoz de Economía del PP, Rubén Ibáñez, ha recordado que la portavoz 'popular', Isabel Bonig, solicitó el jueves pasado por carta al President de la Generalitat, Ximo Puig, la convocatoria de esta comisión, "necesaria después de escuchar las palabras del nuevo presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, quien "cuando dice a todos los españoles que no hay mimbres para cambiar el modelo de financiación de alguna manera nos está mandando callar".

Por ello, ha defendido que los valencianos "no podemos caer en el silencio que Sánchez quiere imponer sobre financiación autonómica" y ha indicado que el objetivo del encuentro era "instar al Ministerio de Hacienda para que diga, de forma clara y nítida, qué es lo que va a hacer en los próximos días y meses para modificar el sistema de financiación".

"Hoy los expertos ya no saben nada del Ministerio de Hacienda, hoy los políticos ya no saben nada del ministerio, que calla en materia de financiación autonómica. Los valencianos no lo podemos permitir, no lo hemos hecho en el pasado ni lo vamos a hacer en el futuro", ha manifestado. "La financiación merece que se den pasos. Se ha trabajado mucho y durante mucho tiempo y no merecemos que nos quieran imponer silencio", ha concluido.

CS VE "AMNESIA" EN EL GOBIERNO CENTRAL

Desde Ciudadanos, el diputado Tony Woodward ha señalado que "no se entiende la posición del Gobierno para paralizar la reforma del sistema de financiación autonómica cuando los expertos avalan precisamente la viabilidad de un nuevo modelo a corto plazo" y ha señalado que su grupo "apoyará al Consell en esta reivindicación histórica de todos los valencianos".

Por eso, precisamente, el diputado ha lamentado que "el Gobierno valenciano haya quedado fuera de juego tras el anuncio de Sánchez de no abordar una posible reforma durante esta legislatura". "Parece que el presidente del Gobierno se ha levantado esta semana con una repentina amnesia que afecta a esta a importante cuestión para todos los valencianos y que, además, supone la paralización del trabajo de los expertos que llevan estudiante el tema desde hace meses", ha agregado.

PSPV: ES "INAPLAZABLE"

El socialista José Muñoz ha reiterado el apoyo al Consell en esa "justa" reivindicación de una nueva financiación, que es "inaplazable", y considera que el Ministerio debe explicar "cuáles van a ser las medidas paliativas" anunciadas, de en torno a 4.000 millones de euros, mientras se tramita la reforma. Van a exigir, ha dicho, que "gran parte de esos fondos" vayan a la Comunitat, que según los técnicos es "la peor financiada".

David Torres (Podemos) ha reclamado que el Gobierno aclare las "declaraciones contradictorias" sobre la reforma del modelo y ha incidido en que si no se aborda esta legislatura "sería una burla al trabajo que han hecho los expertos" porque estos han dejado claro "que es una cuestión de voluntad política" sacarlo adelante.

OTRAS MEDIDAS

Desde Compromís, Mireia Mollà ha exigido que se convoque el CPFF y ha incidido en que el informe de expertos "deja cosas meridianamente claras" y "el mapa de consenso es muy amplio", con lo que entra en juego la política. Ha mostrado en este punto el "malestar y decepción" ante la postura del Gobierno y ha indicado que en caso de que no se ponga "manos a la obra" con esta cuestión habría que pensar en "medidas que demuestren que no vamos a aceptar mas dilaciones".

También ha indicado que el Gobierno tiene en sus manos otros mecanismos más allá del cambio legislativo para compensar, por ejemplo, los ingresos por IVA, o abordar la deuda histórica en una negociación bilateral, que "se podría hacer ya, sin esperar a ningún trámite, solamente con la interlocución Comunitat-Estado".