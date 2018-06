Acusado de fingir su muerte para evitar servir un catering en una boda

La pareja celebró su boda 3 horas más tarde con otro 'catering'

Hay seis parejas más afectadas

La boda se celebró más tarde y con la carpa del supuesto fallecido. Foto: Dreamstime

Si una boda genera estrés imagina por un momento que falla el responsable del banquete porque ha fenecido. Pues eso es lo que fingió un hombre hasta en seis ocasiones para evitar servir el catering a seis parejas y que hoy se sienta en el banquillo.

Jesús C., propietario de 'Catering Modena', está acusado de fingir su propia muerte y la de su hijo Yerai C. para no servir el banquete en una boda. Esta estratagema se habría repetido hasta en siete ocasiones, estafando presuntamente a al menos seis parejas más.

Este hombre, que esta en prisión preventiva, ha sido denunciado por una de las parejas por apropiación indebida y estafa, delitos que juzga la Audiencia Provincial de Madrid.

Se acusa a padre e hijo de dejar tirados a una pareja de novios horas antes de su enlace, que finalmente se celebró con tres horas de retraso y gracias a otro catering contratado 'in extremis'.

El dueño de la empresa de eventos ha exculpado a su hijo de toda responsabilidad en los hechos y ha negado haber estafado a la pareja, informando de que anuló el servicio porque pensaba que no le iban a pagar.

"No les localizaba y muchas veces me la han jugado. Pensé que lo iban a hacer", ha destacado a preguntas de la fiscal. Además, ha contado que los afectados le amenazaron con quedarse con todo el material del servicio -una carpa, mesas, sillas, cubertería y otro menaje- si no les devolvía la cantidad que habían ya le habían pagado. Al parecer, hicieron dos ingresos de 1.500 euros en la cuenta a nombre de su hijo a modo de señal. Ahora, la pareja exige la devolución integra de esa cantidad.

Por su parte, el otro acusado, Yerai C., ha explicado que la cuenta en la que ingresaron el dinero se la había "agenciado" su padre y no sabía ni de su existencia. Además, ha señalado que sólo trabajo en dos ocasiones en la empresa como camarero para ayudar y que no es el administrador de la sociedad. Su padre le habría dado de alta como autónomo para pagar menos a la Seguridad Social sin su consentimiento, un extremo reconocido por su progenitor.

Otras parejas estafadas

Al declarar la pareja afectada, ha relatado como a las 4:00 de la mañana del día de su boda les enviaron un correo electrónico informándoles de que los acusados habían muerto en un accidente.

"Al principio, lo creímos. Pero indagamos y comprobamos que no había información sobre su muerte", ha narrado la mujer afectada, quien ha indicado que en las redes sociales encontraron a más parejas afectadas y formaron un grupo en Facebook.

Finalmente, la pareja celebró su boda, aunque lo hizo tres horas después. Usaron la carpa que les habían dejado un día antes del enlace. Una carpa "pequeña y blanca" que pusieron en el jardín del domicilio de su suegro, donde se celebró el convite.

También ha testificado la agente de la Policía Nacional que instruyó el atestado, indicando al tribunal que había dos denuncias similares en Valladolid. Además, ha señalado que en Internet comprobaron que había más estafados por esta empresa.