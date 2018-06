El Parlamento vuelve a pedir el tren de altas prestaciones a Madrid antes de 2023

27/06/2018 - 15:46

El Pleno del Parlamento ha aprobado por mayoría una propuesta de resolución de la coalición PRC-PSOE para instar al Gobierno central a cumplir con los plazos para que el proyecto de tren de altas prestaciones a Madrid esté finalizado antes del año 2023, con un trayecto inferior a tres horas, y el tren de altas prestaciones a Bilbao en un tiempo de 55 minutos, "para permitir una mayor competitividad del puerto y mayor conectividad para pasajeros y mercancías con el resto del territorio nacional y de la Unión Europea".

La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos salvo el no del PP, que a su vez ha visto decaer su propuesta de resolución en defensa del AVE hasta Reinosa, en lugar del tren de altas prestaciones, propuesta que ha recibido el apoyo de PRC-PSOE y el diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio, la abstención de Ciudadanos y el no de Podemos.

Asimismo, el Pleno ha aprobaod por unanimidad una propuesta de resolución de la coalición PRC-PSOE que solicita al Ministerio de Fomento la puesta en marcha y adjudicación de las carreteras que de manera reiterada ha reclamado el Parlamento: las obras del puerto de San Glorio y la variante de Potes (N-621), las variantes de Ramales y Lanestosa (N-629), Puente Viesgo, Alceda Ontaneda (N-623) y los trabajos de rectificación de curvas y la mejora integral de la N-621 en Cillorigo de Liébana-Panes.

Desde el PP han vuelto a acusar al presidente del Gobierno y líder del PRC, Miguel Angel Revilla, de rebajar las reivindicaciones sobre el tren a Madrid en cuanto ha llegado el Gobierno de Pedro Sánchez. La portavoz del PRC, Rosa Valdés, le ha replicado que mantienen las mismas reivindicaciones y demandas que el PP ha "ignorado reiteradamente" desde que llegaron al poder a finales de 2011 y hasta la moción de censura.

En el caso del tren, ha criticado el "cinismo puro y duro" del PP. Así, ha recordado que toda la Cámara aprobó por unanimidad en 2015 lo mismo que se ha aprobado hoy, un tren de altas prestaciones a Madrid en menos tres horas, para viajeros y mercancías, y que esté acabando antes de 2023.

Valdés ha reprochado al PP que "prepararon un informe que nos hablaba del despilfarro y la inviabilidad del AVE hasta que vino el ministro fiasco del marketing", ha dicho en referencia a Iñigo de la Serna, "y nos habló del AVE y de la doble vía aumentado el presupuesto cerca de 500 millones porque sabía que no iba a cumplir".

"Que ustedes ahora cambien el discurso y quieran llamarlo de otro modo, es su problema. Cámbienle el nombre si quieren, pero no entorpezcan, primero desde el Gobierno y ahora desde la oposición", ha dicho la portavoz del PRC, quien ha destacado que lo importante es invertir en la comarca de Campoo, pero con proyectos "reales y viables, no con infografías no vinculantes".

A la vez, Valdés ha recalcado que la propuesta de resolución del PP sobre el AVE "enmienda" al ministro, al cambiar las fechas de finalización de la obra de 2030 al 2024.

La propuesta del PP exigía al Ministerio de Fomento "que continúe con carácter urgente la tramitación administrativa y la inversión necesaria para el tren Santander-Madrid en los distintos tramos Santander-Palencia recogidos en los presupuestos generales del Estado y presentados por dicho ministerio en los últimos meses en Cantabria, garantizando la llegada de las líneas para alta velocidad desde Palencia a Reinosa antes del año 2024".

El portavoz del PP, Iñigo Fernández, ha destacado que cuatro de los cinco tramos entre Palencia y Aguilar de Campoo tienen el estudio de impacto ambiental ya redactado y dos de ellos están en condiciones de salir a licitación este verano. Sobre el tramo entre Aguilar y Reinosa, ha dicho que en septiembre se habrá de presentar el estudio informativo que permitirá hacer la declaración de impacto ambiental.

Sobre el tren a Bilbao, el portavoz del PP ha afirmado que "no se debe engañar a la gente" porque "no se puede hacer" un tren que tarde 55 minutos y tenga paradas en Laredo, Castro y otros puntos. Este grupo ha sacado adelante por unanimidad una propuesta de resolución que insta al Gobierno a comparecer en el plazo de tres meses para presentar todos los informes de que disponga sobre las alternativas y viabilidad de la línea ferroviaria Santander-Bilbao para que el tiempo de viaje sea inferior a una hora.

También se ha aprobado por unanimidad una propuesta de resolución del PP que reclama el cumplimiento del plan de cercanías ferroviarias para Cantabria presentado por el Ministerio de Fomento el 4 de diciembre en Santander con una inversión de 530 millones en el periodo 2017-2022.

Por su parte, Podemos ha sacado adelante con el voto en contra de PRC-PSOE una propuesta de resolución para instar al Gobierno de España a crear un Plan Integral de Infraestructuras Ferroviarias para Cantabria que incluya dos ejes de actuación: el corredor cantábrico y la conexión a Bilbao y Palencia en altas prestaciones, y la inversión en cercanías.

También se han aprobado tres propuestas de Cs para trasladar al Ministerio de Fomento la necesidad y urgencia de mejorar la conexión ferroviaria entre Santander y Bilbao mediante un tren de altas prestaciones; instarle a que avance y cumpla con los compromisos en la puesta en marcha de un tren de altas prestaciones entre Santander y Madrid; y a invertir en mejorar la red de Cercanías de Cantabria haciendo énfasis en la mejora de la accesibilidad.

Igualmente se han aprobado sendas propuestas de resolución del diputado del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio -con el único voto en contra de Ciudadanos- instando al Gobierno central a iniciar a la mayor brevedad posible el proyecto para conectar Santander con Bilbao mediante un tren de altas prestaciones con paradas en Laredo y Castro Urdiales; así como a ejecutar todas las actuaciones previstas por el Ministerio de Fomento en los presupuestos generales del Estado.

CARRETERAS

Por otro lado, el portavoz del PP ha recordado que las obras del nudo Sierrapando-Barreda, adjudicadas en 109 millones de euros, deberían haber empezado el 13 de junio, y aunque entiende que no se haya cumplido ese plazo por el cambio de gobierno, ha pedido la inmediata puesta en marcha de las obras junto con las del acceso al puerto de Santander, en una propuesta de resolución que se ha aprobado por unanimidad.

También por unanimidad se ha aprobado una propuesta de resolución de la coalición PRC-PSOE que solicita al Ministerio de Fomento la puesta en marcha y adjudicación de las carreteras que de manera reiterada ha reclamado el Parlamento: las obras del puerto de San Glorio y la variante de Potes (N-621), las variantes de Ramales y Lanestosa (N-629), Puente Viesgo, Alceda Ontaneda (N-623) y los trabajos de rectificación de curvas y la mejora integral de la N-621 en Cillorigo de Liébana-Panes.