Mayer lee en el Pleno la carta con el "testimonio valiente" de la víctima de La Manada, donde insta a denunciar

27/06/2018 - 16:45

La delegada de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, ha leído en el Pleno el "testimonio valiente" de la víctima de La Manada, 'De víctima a superviviente y de ahí a mujer valiente', en la que la joven insta a denunciar. "Si os calláis les dejáis ganar", escribe la joven.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Mayer ha asegurado que todas las víctimas contarán con el apoyo de la institución y que nunca estarán solas. "No os quedéis callados porque si lo hacéis, les estáis dejando ganar a ellos", recoge la misiva. En el comunicado, la joven explica que no ha escrito estas palabras para contar su "vivencia" o su "versión" sino que es una "carta de agradecimiento" y empieza por sus padres, que han sacado "fuerzas" de donde no las tenían.

Es en la parte final del escrito donde la joven hace un llamamiento a no "bromear" con el tema de las violaciones. "Igual que estamos mentalizados y no bromeamos con las enfermedades, no podemos bromear con la violación. Es indecente y está en nuestras manos cambiarlo", destaca la chica.

Tras esto, pide "por favor", a cualquiera que haya podido ser víctima de una violación que "por mucho" que se piensen que no le van a creer, denuncie. "Por favor, solo pido que por mucho que penséis que no os van a creer, denunciéis", dice la víctima, quien admite que "todo el camino que hay que recorrer no es plato de buen gusto" pero que se pregunta qué hubiera pasado si ella no hubiera denunciado.

"Está muy bien condenar los hechos pero todos tenemos que ser partícipe del cambio", señala, al tiempo que añade que "personalmente si su caso "ha removido la conciencia de alguna persona o dado fuerzas a otras a luchar", ella se da por satisfecha".

"Para todas esas mujeres, hombres y niños que estéis pasando por algo parecido, se puede salir", prosigue la joven, quien continúa con su mensaje diciéndoles que aunque piensen que no tienen "fuerza para luchar", se sorprenderían al saber "la fuerza que tienen los seres humanos".

"Contadlo a un amigo, a un familiar, a la policía, en un tuit... hacedlo como queráis... pero no os quedéis callados porque si lo hacéis los estáis dejando ganar a ellos", concluye la joven en la carta, que está escrita a ordenador y que ha entregado, a través de una persona de confianza, a un periodista del programa.