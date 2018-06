Arenas dice que "jamás" conoció 'caja b' en el pp y asegura que no cobró sobresueldos

27/06/2018 - 16:58

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El vicesecretario general Política Autonómica y Local del Partido Popular, Javier Arenas, afirmó este miércoles que "jamás" conoció una 'caja b' en el partido y negó haberse "lucrado de la política" con sobresueldos.

Así se pronunció en la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP, donde fue citado en calidad de ex secretario general del PP. "Yo no autoricé gasto, ni firme jamás un talón, ni tenía nada que ver en los gastos e ingresos del PP", declaró.

"Jamás conocí una 'caja b' en el partido", manifestó el que fuera 'número dos' del PP entre 1999 y 2003, al tiempo que subrayó que "jamás" ha recibido un euro de ninguna actividad económica que no sean rendimietnos de su trabajo personal. "No me he lucrado de la política y todo lo que he recibido lo he declarado a Hacienda", subrayó.

(SERVIMEDIA)

27-JUN-18

MFN/gja