Ahora Madrid, PSOE y Cs piden aplicar en Madrid el mismo criterio de regla de gasto que el resto de entidades locales

27/06/2018 - 17:27

PP no logra apoyo suficiente para instar al Gobierno a revisar regla de gasto para poder rebajar impuestos

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Los grupos municipales de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos han votado este miércoles a favor de la moción de urgencia presentada por el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de la capital, Jorge García Castaño, para solicitar al Gobierno central la aplicación en Madrid del cálculo de la regla de gasto con el mismo criterio que se utiliza en el resto de entidades locales.

El debate de esta moción de urgencia se ha realizado junto al debate de la propuesta del PP para instar al Gobierno de España y defender en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la revisión del diseño y aplicación de la regla de gasto para que entidades locales puedan rebajar los impuestos a los ciudadanos sin que ello afecte al límite de gasto no financiero. Por contra, esta iniciativa no ha salido adelante al contar solo con el visto bueno de Ciudadanos.

Sobre la moción de urgencia, García Castaño ha apuntado que "no hay nada parecido a una norma a la hora de aplicar la regla de gasto" y ha defendido su propuesta asegurando que lo que pretenden es "lo más fácil para todos los actores". "Que se nos apliquen los mismos criterios que al resto, y la misma plataforma informática... haría falta un cambio en la financiación local... esas cosas están y habrá que ir viéndolas", ha añadido.

García Castaño ha reconocido que "Madrid tiene una responsabilidad especial" al contar con 1.000 millones de superávit. "No planteamos consumir la totalidad, estamos planteando poder utilizar una parte muy pequeña de ese superávit, que nos permitiría ampliar el techo de gasto", ha resumido.

"Creo que el planteamiento que hacemos nosotros tiene que ver con un planteamiento muy pragmático, que no afecta al conjunto de las cuentas de España. Y que no da una solución al conjunto de los ayuntamientos, solo quiere plantear que Madrid es más responsable que nadie, pero que Madrid no es el único que se puede utilizar para compensar el déficit de otras administraciones", ha explicado.

Sobre esta misma cuestión, el portavoz adjunto del PP, Íñigo Henríquez de Luna, ha recordado que el Ayuntamiento de la capital cuenta con un superávit de 1.000 millones de euros. En este superávit, según Luna, "la izquierda ve dinero para gastar" mientras que el centro derecha "ve la posibilidad de mejorar los servicios y de ahorrar impuestos fiscales a ciudadanos".

Para Henríquez de Luna, con la moción de urgencia, el equipo de Gobierno "enmienda el propio Plan Económico Financiero (PEF)" que llevaron al Pleno. "A la nueva ministra de Hacienda, Montero que no Montoro, todo se lo piden con más respeto", ha señalado.

Así, el portavoz adjunto de los populares en Cibeles ha asegurado que "Hacienda nunca ha aplicado un criterio distinto a la hora de aplicar la regla de gasto", mientras que el Consistorio madrileño "ha incumplido en tres ejercicios consecutivos la regla de gasto". "Dejen ustedes de manipular, de distorsionar, y de hacer demagogia", ha pedido al equipo de Gobierno, a quien les ha preguntado si "ahora quieren que desaparezca la regla de gasto".

"No puede ser que un superávit coyuntural se convierta en un gasto estructural, porque luego, en vacas flacas, vuelve el círculo perverso de la izquierda de más paro, más deuda", ha reprochado.

Para el PSOE, la moción de Ahora Madrid "recoge la preocupación" que han manifestado en "muchas ocasiones sobre el trato dado a Madrid y sobre la necesidad de aclarar las reglas del juego". "Nos mantenemos en esa línea de revisar la regla de gasto y de los métodos con los que se aplica", ha precisado la edil Érika Rodríguez.

EL SUPERÁVIT

Sobre la propuesta de los populares para revisar el diseño y aplicación de la regla de gasto para que entidades locales puedan rebajar impuestos a los ciudadanos sin que ello afecte al límite del gasto no financiero, Henríquez de Luna ha asegurado que "se puede superar la tasa de referencia si ese exceso se compensa con aumentos de ingresos de carácter permanente".

"En el caso de administraciones con superávit presupuestario sería deseable que las medidas de reducción de ingresos no implicasen la mencionada disminución del nivel de gasto", ha expresado a continuación.

Así, ha señalado que "esta propuesta no afecta directamente al destino del superávit sino al procedimiento de cálculo de nivel de gasto computable no financiero". "Esta modificación del cálculo de la regla de gasto, supondría un menor superávit, siempre dentro del objetivo de déficit cero marcado para entidades locales", ha expresado.

El portavoz de Economía del Grupo Municipal de Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo, ha indicado que su formación es favorable a revisar la regla de gasto, y ha recordado que ya en 2017 presentaron "una enmienda con el mismo propósito para destinar superávit a aliviar impuestos". Redondo ha confirmado que darían su voto positivo a ambas propuestas.

En referencia a la propuesta de los populares, la edil socialista Érika Rodríguez ha asegurado que la regla de gasto "fue un arma arrojadiza para el anterior gobierno", ya que "mientras a Madrid se le cambiaban las reglas del juego, otros ayuntamientos recibían trato de favor con condiciones peores que el Consistorio madrileño".

Sobre la propuesta del PP, Rodríguez ha asegurado que los populares "se han soltado la coleta y se han vuelto críticos con lo que han defendido". "Si es una regla hecha para mejorar presupuestación, para calcular a medio plazo, utilizar el superávit nos condena a subida de impuestos. Esto tiene unos términos más electoralistas que otra cosa", ha criticado la edil socialista.

Henríquez de Luna ha reprochado a Ahora Madrid y PSOE que "no quieren bajar impuestos porque está en su ADN".