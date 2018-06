'Reporteras españolas, testigos de guerra': 34 historias de mujeres "luchadoras" y "apasionadas" del periodismo

27/06/2018 - 17:28

La periodista Ana del Paso publica 'Reporteras españolas, testigos de guerra' (Penguin Random House, 2018), donde recopila las 34 historias de mujeres, periodistas y españolas, con algo más en común: "Son luchadoras, cabezonas, apasionadas por su profesión y no aceptan el 'no' por respuesta".

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Así lo explica la autora del libro en una entrevista concedida a Europa Press, en la que hace hincapié en que a sus 34 protagonistas "nadie les ha regalado nada" y han tenido que "demostrar por tres su valía". "Se les han puesto muchas cortapisas", subraya.

La doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) indica que 'Reporteras españolas, testigos de guerra' es una recopilación "cronológica y en profundidad de la protagonistas del mejor periodismo de mujeres que hay en España y ha habido en los últimos cinco siglos de historia, que no es poco, y del que curiosamente no se había escrito nada antes".

En este sentido, la profesora de relaciones internacionales en ciencias políticas explica que este libro es un "compendio de mujeres", desde la monja Egeria que en el siglo IV abandonó su hogar para seguir los pasos de Helena --madre del emperador Constantino I-- para después contarlo, hasta las periodistas "más jovencitas, que tienen ahora 30 años, como Ana Alba, Leticia Álvarez o Natalia Sancha".

Del Paso se encontraba viviendo en Washington (Estados Unidos), donde había hecho una "recopilación" sobre mujeres periodistas contemporáneas anglosajonas y francesas. "Vine a España para completarlo con españolas y mi sorpresa fue que no había nada en los archivos, ni tesis ni tesinas ni libros académicos de ningún tipo dedicados a ellas", recalca.

Entonces le dio "prioridad" a las reporteras españolas y su investigación "cambió 180 grados". "Ahora las anglosajonas y las francesas me piden que retome el tema inicial", asegura Del Paso que realizó su tesis doctoral sobre este tema que ha dado lugar al libro, que presenta este jueves 28 de junio en Espacio Fundación Telefónica Madrid, junto a varios nombres propios del reporterismo español femenino.

"A medida que iba investigando, me iba emocionando más porque además muchas de ellas son amigas y he coincidido con ellas sobre el terreno", rememora Ana del Paso, que ha sido corresponsal en Oriente Próximo y enviada especial en Centro América.

CURRÍCULUMS "BRILLANTES"

Preguntada sobre el proceso de investigación que ha realizado, la periodista asegura que la selección de las 34 protagonistas ha sido "muy complicado" y puntualiza que "están las que tienen que estar, no sobra ninguna". "Sus currículums son brillantes", recalca.

Así, en primer lugar les formuló varias preguntas: porqué se han dedicado a cubrir conflictos armados; cuáles han cubierto y durante cuánto tiempo; y cómo han llegado a cubrirlos, es decir, si han sido elegidas o se han presentado voluntarias. Posteriormente, Del Paso ha realizado una entrevista de 13 preguntas, "bastante amplia y en profundidad"; y les ha pedido cinco de sus trabajos, que ha analizado.

La periodista matiza que no es un libro sobre reporteras de guerra, sino sobre periodistas especializadas en temas de Internacional "que cubren guerras". "No es lo mismo cubrir una elecciones que una guerra. Tienes que estar preparado. Un medio de comunicación no se puede permitir el lujo de enviar a cualquier periodista a un conflicto armado ni cualquier periodista puede ir", detalla.

Según comenta la autora del libro, el trabajo de estos profesionales ha cambiado con el paso del tiempo y es que "antes era mucho más incómodo" porque debían de encontrar los puntos de envío de la información. "No había teléfono, satélite ni Internet. Eso ha facilitado la labor del periodista", asegura Ana Del Paso, que aclara que también era "mucho más difícil contrastar las fuentes".

Desde su punto de vista, lo más difícil dentro de un conflicto armado son los desplazamientos y acceder a determinados lugares. "Lo más molesto es cuando estás sobre el terreno y tu jefe te pide que le cuentes lo que él está viendo en la CNN desde la redacción", apostilla.

Sobre el porqué de que las historias de estas reporteras hayan pasado desapercibidas para los estudiosos, según afirma Ana del Paso, a partir de la década de los años 80 con la aparición de las televisiones privadas y las autonómicas se empezó a ver a más mujeres en los medios de comunicación y a tener mayor visibilidad. "Antes era impensable porque se limitaban a hacer temas de cocina, belleza y ecos de sociedad", rememora.

"Esto me lo contaban Maruja Torres y Carmen Sarmiento bastante indignadas, que fueros las que abrieron camino y lucharon bastante", confiesa la autora, que recuerda que lo que se veía en televisión en aquella época era "el prototipo de corresponsal de guerra, equipado con el chaleco multiusos".

En este sentido, señala que en la actualidad hay "más mujeres en las universidades de Periodismo" y la tendencia es "alcista". Además, Ana del Paso añade que estas nuevas generaciones de estudiantes están haciendo trabajos relacionados con esta materia y lo están investigando porque les interesa.

Finalmente, aunque no concreta cuando, la periodista asegura que publicará otro libro sobre las reporteras anglosajonas, francesas e italianas. "Lo vamos a hacer porque se lo merecen ellas también", concluye.