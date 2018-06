Familia de la niña fallecida junto a las vías estudia recurrir el archivo del caso o iniciar nuevas actuaciones

27/06/2018 - 18:38

La familia de Lucía Vivar, la niña de tres años desaparecida en la madrugada del 27 de julio de 2017 y cuyo cadáver fue hallado horas después en las vías del tren en Pizarra (Málaga), estudia junto a sus representantes legales recurrir la decisión del juzgado de archivar de forma provisional la causa iniciada por la muerte de la pequeña o iniciar nuevas actuaciones.

MÁLAGA, 27 (EUROPA PRESS)

Así lo han expresado a través de un comunicado, en el que los padres señalan que no comparten la decisión del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga de sobreseer provisionalmente el caso, al considerar la jueza que tras todas las diligencias practicadas "no existen indicios que la desaparición de la menor y en la muerte de la misma hayan intervenido terceras personas".

En este sentido, los padres de la pequeña consideran que las actuaciones se han archivado "sin concluir, desde nuestro punto devista, cómo pudo llegar Lucía al lugar donde se halló su cuerpo", a varios kilómetros de donde se perdió.

Por eso, están "estudiando tanto la posibilidad de recurrir este auto como iniciar nuevas actuaciones"; todo ello "está siendo analizado por los representantes legales y consensuado con la familia", han apuntado, indicando que esperan materializar las medidas a tomar "en los próximos días".

Asimismo, los padres y familiares han agradecido "las muestras de cariño y apoyo de familiares, vecinos, amigos, medios de comunicación y toda persona que de un modo u otro les ha trasladado su afecto" y han indicado que se encuentran "tremendamente afectados no sólo por esta decisión sino por la terrible pérdida de la niña".

En este sentido, han añadido que "si bien esta posibilidad --la del archivo de la causa-- era conocida" por los familiares, "no es menos cierto que una vez se ha materializado están devastados".

Lucía Vivar desapareció en julio del pasado año 2017 mientras jugaba con sus primos en la terraza de un restaurante del municipio donde cenaban sus padres. El cuerpo sin vida de la pequeña era localizado horas más tarde junto a la línea ferroviaria de Cercanías.

A pesar de que los padres nunca creyeron que Lucía podría haber recorrido sola cuatro kilómetros por las vías del tren, la hipótesis principal que se ha mantenido desde el principio ha sido la muerte accidental por un golpe en la cabeza tras andar por la noche sola cerca de las vías y, posteriormente, haber recibido el impacto del tren.

La jueza indica en su resolución que a pesar de las "múltiples" diligencias practicadas "lo cierto es que en el cuerpo de la menor no existen indicios que permitan sostener que terceras personas la cogieran y que, en contra de su voluntad se la llevaran". Así, señala que "no hay restos biológicos de otras personas", además de que la pequeña no presentaba contusiones de que alguien se la llevara ni "tampoco indicio alguno de que pudiera haber sido drogada".

Así, se hace referencia a los distintos informes forenses realizados, algunos de ellos presentados por la representación de los padres; y recuerda que se instó a un médico forense a hacer un informe definitivo, en el que concluyó que no existe base sólida o probada alguna que permita sostener que terceras personas intervinieron en causar la muerte intencionada de la menor, y que el fallecimiento fue debido a un impacto con las partes bajas del tren".

Asimismo, las manchas que presentaba en sus ropas y cuerpo eran de grasa, bien del tren o bien de la vías; y que tenía erosiones en los talones, a la altura de la sandalias, "lo que sugiere un roce continuo debido a la deambulación". Aunque la jueza indica que "no es posible dar una explicación de cómo pudo llegar la menor al lugar del fallecimiento, si fue andando por la vías del tren o de otra forma, lo cierto es que no existe indicio alguno de que terceras personas la llevaran hasta allí".

Por último, y en cuanto a las diligencias solicitadas por los padres que fueron denegadas, la jueza señala que "se han practicado todas las que han sido necesarias, pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos" y cuando se han rechazado algunas "se ha motivado".