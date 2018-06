Arenas explica que lapuerta le dijo que las donaciones eran "legales" y niega conocer la 'caja b'

27/06/2018 - 18:30

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

El vicesecretario general Política Autonómica y Local del Partido Popular, Javier Arenas, afirmó este miércoles que "jamás" conoció una 'caja b' en el partido y negó haberse "lucrado de la política" con sobresueldos. Explicó, asimismo, que Álvaro Lapuerta, el tesorero en la época en la que fue secretario general, le transmitió que los donativos que recibía Génova eran "absolutamente legales".

Así se pronunció en la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP, donde fue citado en calidad de ex secretario general del PP. "Yo no autoricé gasto, ni firme jamás un talón, ni tenía nada que ver en los gastos e ingresos del PP", declaró.

"Jamás conocí una 'caja b' en el partido", manifestó el que fuera 'número dos' del PP entre 1999 y 2003, al tiempo que subrayó que "jamás" ha recibido un euro de ninguna actividad económica que no sean rendimientos de su trabajo personal. Así, durante más de dos horas negó "por activa y por pasiva" tener "ningún conocimiento" de una financiación paralela.

"No me he lucrado de la política y todo lo que he recibido lo he declarado a Hacienda", subrayó. "En mi caso, en materia de financiación no tengo ni pasado ni presente porque nunca he tenido ninguna responsabilidad económica en la gestión de mi partido", agregó.

Explicó que la primera vez que escuchó hablar de los 'papeles de Bárcenas' que relatan una supuesta contabilidad paralela del PP, fue cuando en agosto de 2013 el juez Pablo Ruz se los enseña. Hasta entonces, insistió, "jamás había conocido nada de eso".

Preguntado si el PP ha percibido comisiones, relató que al llegar a la Secretaría General en 1999, el entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, le dijo que "este partido se nutre de subvenciones públicas, de cuotas de militantes y cargos públicos y de donativos anónimos que son absolutamente legales, pero nunca jamás a cambio de una contraprestación".

En su caso, garantizó que no ha tenido "ningún problema con Hacienda" y que ha recibido un salario como diputado, además de un "complemento en gastos de representación que existe en otras formaciones". "Y ese complemento se nos pagaba por una transferencia bancaria", contó.

"Jamás he hablado con ninguna empresa en mi vida de ningún contrato y la verdad es que el señor tesorero de mi partido llevaba esas cosas me dijo varias veces que las donaciones anónimas que el PP recibía eran legales y nunca a cambio de algo. Y eso es lo que puedo decir porque es lo que yo sé", insistió.

Sobre la sentencia de la primera época de la 'Gürtel', que dictamina que el PP es partícipe a título lucrativo de la trama, el vicesecretario general popular recordó que "no es firme, no es unánime y el Estado de derecho permite recurrirla".

Preguntado por la credibilidad de su testimonio o el de Mariano Rajoy como testigos, respondió que "si se plantea la duda de si hemos sido verosímiles o no es en función de que pueda existir un reproche social". "Estoy diciendo la verdad y allí dije la verdad", enfatizó Arenas.

"Considero que el PP no es una organización criminal ni lo ha sido", sentenció, escudándose en que la sentencia de 'Gürtel' "certifica que no estamos hablando de la 'caja b' del partido porque se ha hablado de la existencia de unos documentos extracontables que dependían de dos personas pero no del PP".

Así las cosas, analizó que "hubo personas que se dedicaron a unas actividades ilícitas para conseguir fondos", algo "evidente", pero valoró que esto no extrapolable a todo el PP, un partido que "no es corrupto" si se tiene en cuenta que "las personas que han hecho mal las cosas ya no están en el PP".

27-JUN-18

