CERMIN y la Ikastola Íñigo Aritza de Alsasua trabajan en común para favorecer la educación inclusiva

27/06/2018 - 19:53

Se han impartido talleres en seis ikastolas sobre las buenas prácticas en la interacción con personas con discapacidad

PAMPLONA, 27 (EUROPA PRESS)

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN) ha ofrecido varios talleres de sensibilización sobre educación inclusiva con personas con discapacidad en las ikastolas de Lumbier, Sangüesa, Estella, Tafalla, Viana y Alsasua dirigido aproximadamente a 150 alumnos de primaria y secundaria.

Estas charlas, que han tenido lugar entre marzo y junio del presente curso escolar, se enmarcan dentro del proyecto de inclusividad 'Guztiok bagara' liderado por la Ikastola Iñigo Aritza. Este proyecto pretende "trabajar la inclusión dentro de la cultura de las ikastolas, con el reto de potenciar una sociedad inclusiva".

En un inicio, desde la Ikastola Iñigo Artiza se pusieron en contacto con CERMIN para solicitar ayuda con el fin de incorporar la perspectiva de la discapacidad en el Nafarroa Oinez 2018. Entre otras cuestiones, se han realizado acciones para mejorar la accesibilidad de su página web, en su tienda o en la campaña de comunicación.

Asimismo, se facilitará el itinerario para personas con movilidad reducida para el día de la fiesta y se tratará de favorecer la participación de las personas con discapacidad en las acciones que se organizan para este evento. Sin embargo, desde la ikastola no quieren que este trabajo se quede aquí por lo que de cara al futuro "el reto es mucho más ambicioso y la idea es fomentar de manera trasversal la inclusión de las personas con discapacidad en la cultura de las ikastolas de Navarra", ha destacado el CERMIN en una nota.

Dentro del marco de colaboración, desde la Ikastola Iñigo Artiza solicitaron a CERMIN y a otras entidades del movimiento asociativo de la discapacidad la realización de talleres de sensibilización dirigido al alumnado de sus centros.

El CERMIN ha valorado positivamente esta iniciativa ya que "posibilita realizar una acción de sensibilización que ha llegado directamente a más de 150 alumnos y alumnas de primaria y secundaria de ikastolas de distintas localidades de Navarra así como a sus profesores y profesoras".

La charla, basada en el 'Manual de buenas prácticas para personas con discapacidad', documento elaborado por CERMIN y financiado por el Gobierno de Navarra, tiene como finalidad hacer una serie de recomendaciones con las que orientar y asesorar en la interacción directa con personas con discapacidad, "que, en muchas ocasiones, debido al desconocimiento e incluso desde la buena intención, no se hacen adecuadamente". Pautas como 'Prestar atención a la persona, no a la discapacidad', 'Hablar directamente a la persona con discapacidad, no a su acompañante' y 'Tratar a los/as adultos/as como adultos/as, no caer en paternalismos'.

En la misma línea, estos talleres fueron impartidos por personal técnico de la oficina de CERMIN acompañados por dos mujeres jóvenes con discapacidad (de la Asociación Navarra de Síndrome de Down y de la Asociación EUNATE) que contaban su testimonio en primera persona sobre sus vivencias personales y su experiencia en los centros educativos, siempre con la intención de conseguir empatizar con el alumnado y favorecer pautas de comportamiento inclusivo.

Esta actividad se enmarca dentro de las acciones de que realiza el CERMIN dentro del proyecto de 'Sensibilización e Incidencia' financiado por Gobierno de Navarra para "promover un tratamiento social adecuado y digno de las diferentes discapacidades y de su imagen con el fin de conseguir una sociedad más inclusiva con el convencimiento y el enfoque de que la diversidad enriquece a toda la población".