Valladolid, Ciudad por la Diversidad, aboga por eliminar las barreras que dificulten la igualdad real

28/06/2018 - 13:59

Valladolid, declarada Ciudad por la Diversidad desde 2016, ha abogado por "derribar cualquier barrera" que impida o dificulte la igualdad real y efectiva tanto en lo relativo a oportunidades como en el trato del colectivo LGBTI y ha reiterado su compromiso contra la discriminación hacia las personas con orientación sexual, identidad o expresión de género diversa.

VALLADOLID, 28 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en el acto de celebración con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTI, en el que también han estado presentes la delegada del Gobierno en Valladolid, Virginia Barcones; la concejal de Educación, Infancia e Igualdad, Victoria Soto; los portavoces de los grupos municipales y varios miembros del equipo de Gobierno.

Asimismo, han asistido representantes de las asociaciones que velan por los derechos de las personas de sexualidad diversa en la ciudad y la profesora de Derecho y activista LGBTI, Marina Echebarría Sáenz, encargada de la lectura del manifiesto. Además, artistas de la Escuela Municipal de Música han puesto el broche al acto con una actuación musical.

Puente ha lamentado que el reconocimiento formal de derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales no se haya producido a nivel mundial ni de manera "plena", pues en muchos casos, este reconocimiento no pasa de ser un "acto formal" que, "por desgracia", no es "suficiente garantía" para el reconocimiento efectivo de los derechos de estas personas.

De igual modo, el primer edil se ha solidarizado con todas aquellas personas que han sufrido muestras de "intolerancia, discriminación y violencia" y ha recordado que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos", palabras que corresponden al artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que rige, además, el trabajo de las corporaciones locales españolas.

En este sentido, Puente ha destacado que las corporaciones locales, por su proximidad con la ciudadanía, tienen una posición "privilegiada" desde la cual "transformar" la sociedad y lograr avances en materia de igualdad. Las entidades locales, ha agregado el alcalde, se perfilan como la "puerta de entrada" y "primer termómetro" de las necesidades de la ciudadanía, así como salvaguarda de la convivencia ciudadana y no discriminación de todas las personas.

Desde la declaración de la capital vallisoletana como Ciudad por la Diversidad, Puente ha recordado que se han llevado a cabo actuaciones como campañas educativas, de formación y concienciación; talleres de educación sexual; actividades culturales y de animación; campañas de sensibilización o formación a la Policía Municipal, entre otras. Además, a principios de este año se ha llevado al pleno una moción para solicitar la adhesión de Valladolid a la red de Ciudades Europeas Rainbow Cities Network (RCN).

De este modo, el primer edil ha constatado la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género a través del desarrollo de programas y proyectos de atención, información, formación, sensibilización y concienciación.

MANIFIESTO POR LOS DERECHOS LGBTI

Sin embargo, la profesora de Derecho y activista LGBTI, Marina Echebarría Sáenz, a pesar de haber reconocido los avances de la ciudad a la hora de promover la igualdad efectiva de los vecinos de géneros y sexualidades diversas, también ha recordado los compromisos aún no cumplidos.

En la lectura del manifiesto, Echebarría Sáenz ha enumerado una serie de medidas insuficientes como la carencia de una calle identificable como referente LGBTI, la falta de actividades en centros de mayores, así como la escasez de talleres de formación para padres y profesores en centros educativos. Además, ha solicitado que los talleres de formación dirigidos a la Policía Municipal pase de ser una experiencia puntual a un plan general.

Por otro lado, ha acusado al Partido Popular de "protagonizar el bloqueo" de la propuesta de ley de igualdad social LGBTI, pues mientras en el Congreso de los diputados se vota en contra de ley estatal y se alega que versa sobre competencias autonómicas, en el ámbito autonómico se obstaculiza la tramitación de la ley remitiendo a una normativa estatal y desconociendo las responsabilidades propias. "Con toda claridad, no se puede presumir de agitar la bandera arcoíris mientras se sierra el palo", ha concluido.