PP se queda solo en su defensa de una Limasa pública ligada a la productividad y las encuestas de satisfacción

28/06/2018 - 14:02

Grupos de izquierdas no apoyan los condicionantes de la municipalización y Cs advierte: "Nos negamos a apoyar este fracaso"

MÁLAGA, 28 (EUROPA PRESS)

La empresa de Limasa ha sido la protagonista en la sesión del pleno del Ayuntamiento de la capital del mes de junio. Así, se han debatido hasta cuatro mociones de los diferentes grupos políticos --PP, PSOE y Málaga para la Gente junto con el edil no adscrito como urgentes y Málaga Ahora como ordinaria-- y entre ellas la del grupo municipal 'popular', que ha sido rechazada con 18 votos en contra --toda la oposición--. Eso sí, ha salido adelante el iniciar la municipalización de la empresa.

En concreto, no ha salido adelante el único punto de la moción urgente del PP en el que se señalaba que el Ayuntamiento acometerá la municipalización de la empresa Limasa condicionada a que una parte del salario vaya ligado a la productividad, medida por sistemas automáticos de control externo de la empresa, así como a que la medición periódica de la satisfacción de los vecinos respecto a la calidad del servicio, permita la continuidad del modelo en el tiempo o su reversión a un modelo privado, en caso de no alcanzarse los criterios de calidad que se establezcan previo consensos con los trabajadores.

Los grupos de izquierda ha pedido al alcalde, Francisco de la Torre, que desligara de su moción la parte de la municipalización y la productividad para que así saliera, al menos, aprobada la parte de hacer pública la empresa, pero el regidor ha incidido en "la innovación desde el punto de vista social" que ello conlleva, por lo que ha rechazado esa enmienda. Por su parte, el grupo de Ciudadanos, socio de investidura del PP, ha advertido del "fracaso" del modelo, por lo que ha votado en contra.

El alcalde ha recordado que siempre ha planteado que Limasa dé "el mejor servicio posible", valorando que en la prórroga "se está notando la diferencia" en relación con hace unos años. Ha defendido, además, que "coherentemente" y tras el debate en el seno del grupo 'popular' han traído la moción al pleno en los términos que defienden como es el salario ligado a la productividad y la satisfacción medida en encuestas. "Es un mecanismo de estímulo, que hasta ahora no existe", ha ahondado.

Ha dejado claro, de igual modo, que no hay "demonización" de la empresa privada, pero que, en este momento, la ciudad opta por este modelo, del que se ha dicho que, pese a que es reversible, la voluntad es no volver atrás. De la Torre ha incidido en el papel "fundamental" de los ciudadanos, lo que les implica también en mantener limpio lo que limpian los trabajadores: "Es un círculo virtuoso, donde hay un mecanismo de innovación social. Es algo innovador y positivo para todos".

Así, ha defendido el modelo escogido, asegurando que la voluntad es "no usar la reversibilidad" y ha añadido "qué mejor manera que opine la gente, eso es educativo para todos, para que se impliquen en ello". Por ello, ha criticado que a la oposición "no les interesa el aspecto de pedagogía para la ciudad, y esa es la clave".

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha incidido en su intervención en que el alcalde durante el Debate del Estado de la Ciudad "improvisó" y quiso "poner una cortina de humo para eclipsarlo" y así "no se vieran las carencias en la gestión".

Pérez, que ha criticado que Limasa es "el clásico del verano", ha dicho que desde el año pasado "no se ha parado de improvisar", afirmando que De la Torre está "acorralado" y "por eso presenta esta moción".

Así, ha vuelto a lamentar que el mandato de De la Torre ha entrado en la "rutina, el agotamiento de ideas e improvisación", advirtiendo de que Limasa "es su gran talón de Aquiles". "Limasa es una muestra más del despilfarro de su gestión", ha criticado, asegurando que la indecisión del alcalde "condena" a la ciudad.

El socialista también ha criticado que De la Torre "no cumple", añadiendo: "Se lo dije en debate de la ciudad la 'D' que gobierna no es la de De la Torre es de la desidia, despilfarro y desigualdad". Por ello, le ha pedido que con Limasa sea "valiente" para hacerla municipal, pero "no puede extorsionar a los trabajadores".

El portavoz municipal de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha aplaudido la municipalización, asegurando que De la Torre ahora utiliza los mismo argumentos: "ahorro, transparencia y eficiencia en el servicio", dando argumentos en relación con cada uno de ellos.

Eso sí, pese a que acogen con satisfacción el anuncio del alcalde ha criticado "el tiempo y ahorro perdido". "Queremos que de este pleno salga un acuerdo para la municipalización y acuerdo para hacer la mejor limpieza para Málaga", ha dicho, pero "los condicionantes que plantea el PP no los vemos". El edil no adscrito Juan José Espinosa, por su parte, ha saludado la municipalización, pero "llega tarde". Ha criticado, además, que no se puede ligar el sueldo a la productividad y controles de calidad como planea el PP. "Proponemos un plan serio y riguroso".

Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, ha explicado que lo traen al pleno, porque, pese al anuncio del alcalde "teníamos ciertas dudas de que se fuera a cumplir". "Creemos que este pleno tiene que tomar la decisión de la municipalización y aunque no sea de ejecución inmediata si contar con un cronograma". Por otro lado, ha dicho que la "reversión" que propone el PP no puede ser, porque la empresa, en todo caso, sería mixta.

CS: "NOS NEGAMOS A APOYAR ESTE FRACASO"

El portavoz municipal de Cs, Juan Cassá, ha sido crítico con la decisión del alcalde. Así, ha reiterado que la formación naranja apuesta por la privatización del servicio y hacerlo por lotes; no obstante, "entendemos la democracia y las mayorías; le pedimos que tomara una decisión, y jamás le hemos puesto el modelo que creíamos, incluso siendo el socio de investidura". "Creo que hemos demostrado que somos responsables", le ha dicho.

Ha cuestionado también de "dónde va sacarse la financiación para las máquinas o cómo van resolver las encuestas si los partidos políticos no le apoyan y no están de acuerdo".

"De la Torre soy muy escéptico de que pueda llevar esto a cabo porque son muchas incógnitas", ha afirmado, añadiendo: "Me jugué con Zorrilla que no es capaz de municipalizar Limasa antes de acabar la legislatura porque va a jugar con la pelota, pero no va a meter gol", ha afeado al regidor.

Por último, ha afirmado que "sabiendo que va a ser un desastre, Cs va a ser responsable". Por su parte, Zorrilla ha respondido que apostó por el alcalde, quien le ha dicho que "no se equivoca", ya que se ve la eficacia y el ahorro.

En este punto, también Cassá ha criticado que una vez el PP apostó por el modelo híbrido "ahora sale y cambia no de opinión, sino de postura", advirtiendo que esto les "hace desconfiar". "Es cierto que siempre ha dicho que quería la municipalización; pero firmar una cosa para luego darle la vuelta es difícil de entender", ha reiterado, asegurando que respetan la decisión del pleno pero "nos negamos a apoyar este fracaso", preguntando a De la Torre si "se ha pensado bien los compañeros de viaje y si ha reflexionado si son igual de leales".

De la Torre, por su parte, ha dicho a Cassá que no habido sorpresa en ese tema, que se optó por modelo híbrido, pero "no estaba madura" en el PP, por lo que era "una fórmula que permitiera poner en marcha la aprobación de los presupuestos" y ahora se opta por la municipalización pero "no atropellamos los derechos de nadie".

Otros puntos de las mociones de los diferentes grupos sí han sido aprobadas, algunas con enmiendas, como, entre otros, las del PSOE y Málaga Ahora; mientas que la de Málaga para la Gente y el edil Espinosa han sido rechazadas.