Cogam revela "chantajes" y amenaza de retirada de subvenciones tras no invitar a la Comunidad a la marcha del Orgullo

28/06/2018 - 14:26

El presidente del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (Cogam), Jesús Grande, ha afirmado este jueves que está recibiendo "chantaje económico" en las últimas horas a través de llamadas telefónicas en las que le amenazan con retirar subvenciones después de que ayer avisara de que no iban a invitar al PP ni a la Comunidad de Madrid a la marcha del Orgullo estatal que organizan el sábado 7 de julio.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Llevo un día recibiendo llamadas con chantaje económico, con el tema de la invitación o no a la Comunidad. Me dicen que si va a haber subvenciones, si va a dejar de haberlas, que nos van a retirar otras entidades amigas y colaboradoras. Me dicen que fíjate, que si estamos teniendo buen a rollo, pero que nos van a quitar las subvenciones... Me parecería el colmo de los colmos", ha señalado Grande en una entrevista en Onda Madrid recogida por Europa Press.

Sin dar nombres, el presidente de Cogam ha criticado que estén hablando de dinero "cuando han pasado dos años de la aprobación de la Ley de Transexualidad y prácticamente no han hecho nada, se tenía que haber hecho ya. "Ese compromiso tenía que haber salido de la Comunidad antes. Esta es nuestra queja y protesta", ha indicado.

Preguntado por las subvenciones regionales para estas fiestas del Orgullo, Grande ha señalado que ellos no reciben dinero por parte del Gobierno autonómico para la organización de la manifestación ni incluso les han convocado a las reuniones habituales quizá porque "ha sido un año muy movido dentro de la Comunidad".

El presidente de la asociación de empresarios Aegal, Juan Carlos Alonso, ha puntualizado que la Comunidad sí da una subvención para las fiestas del Orgullo.

"NO HAY NINGÚN VETO"

Jesús Grande ha aclarado que "no hay ningún veto" al presidente regional, Ángel Garrido, y que a la manifestación puede venir quien quiera, pero no a encabezar la pancarta. "No somos quien para limitar el movimiento de las personas y mucho menos en una manifestación tan plural como ésta", ha recordado.

En ese punto, ha explicado que la razón de la no invitación a la manifestación, que este año va dedicada al colectivo transexual, es que "no ha habido avances, solo pinceladas muy escasas, mínimas" a la Ley de Transexualidad de la Comunidad. "El sentimiento de todos los movimientos trans de la región es que no estén en la manifestación por la falta de interés en la aplicación de la Ley", ha recalcado.

Otra de las "pinceladas", ha continuado el entrevistado, ha sido el reciente anuncio de que se podrá incluir en la tarjeta sanitaria pública el nombre y el género que decida su titular; "algo que se tenía que haber solucionado hace dos años".

De hecho, el líder del Colectivo ha señalado que tuvieron problemas con la exdirectora general de Planificación, Investigación y Formación de la Consejería de Sanidad, Miriam Rabaneda, por "la denegación del cambio de nombre en la tarjeta por la extraña razón de que iba a entrar en conflicto con el DNI".

"Hay otras leyes inferiores en peso y calidad legal donde sí se ha hecho el cambio. Nos parece una excusa. Se puso en manos del Defensor del Pueblo y se puso en contacto con esta persona. También entiendo que hay habido cambios, que se tienen que centrar. Pero el compromiso con las leyes tenía que haber salido por parte de la Comunidad y mucho antes que la pregunta del PSOE hace 15 días", ha esgrimido.

Grande también ha recordado que ayer habló con el consejero de Cultura, Jaime de los Santos, que le comentó que en septiembre comenzarían los barrios mixtos en los colegios, algo que contempla la citada Ley aprobada por la Asamblea de Madrid hace dos años. "Pero todo son promesas, hay desidia en la explicación, más que desinterés. Ellos entienden que hay que aplicar las ley, pero que no hay presión, no les corre demasiada prisa. Nosotros consideramos que esto (no invitarles) es una buena forma de hacer presión", ha apostillado.

El presidente del Cogam ha recordado que la población trans padece un 80 por ciento de paro y "no se toma ninguna medida para la inserción laboral de estas personas y eso va incluido en la Ley". "A muchas no les queda más remedio de ejercer la prostitución. Por eso estamos hablando de falta de compromiso e interés", ha insistido.

No obstante, la decisión final de invitar o no a Ángel Garrido a la marcha se tomará tras la reunión que mantendrán los colectivos LGTBI con representantes de la Comunidad mañana viernes por la mañana. "Vamos a hablar, no nos podemos negar a hablar con nadie, y menos con el Gobierno regional, con el que tenemos buena relación, pero no se están cumpliendo las leyes".

El presidente del Colectivo ha señalado que no está en su mano si finalmente Garrido es invitado a la pancarta, sino en lo que decida el colectivo trans. "Vamos a esperar a mañana a la reunión con la Comunidad, pero lo veo difícil. No es imprescindible estar en una cabecera y pancarta para reivindicar unos derechos", ha finalizado.