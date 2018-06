Madrid. villacís asegura que la bandera arco iris representa a todos los madrileños

28/06/2018 - 14:20

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, afirmó este jueves que en la bandera arco iris de los colectivos LGTBI "estamos representados todos los madrileños".

Así lo indicó hoy durante el despliegue de la bandera LGTBI que presidirá la fachada principal del Ayuntamiento de Madrid durante las próximas semanas con motivo de la celebración de las Fiestas del Orgullo 2018.

Villacís, en declaraciones a los medios, valoró la lucha de este colectivo y los 40 años de celebración en las calles de Madrid, donde "surgió la necesidad de reivindicar y ahora toca celebrar todo lo que hemos logrado, aunque sin olvidar lo que nos queda por conseguir".

"Los madrileños nos podemos sentir muy orgullosos de nuestra ciudad, que es de libertades, de tolerancia", afirmó. Por ello, reconoció que le gusta mucho el lema de 'Ames a quien ames, Madrid te quiere', porque "es la verdad y Madrid te va a querer y te va a acoger y aceptar desde el primer minuto".

A pesar de este marco de libertades "que nos hemos dado entre todos", lamentó que sigue habiendo intransigencia, ataques y homófobos y que sigue habiendo mucha gente que no tolera o acepta los nuevos modelos de familia.

GESTACIÓN SUBROGADA

En este contexto de las Fiestas del Orgullo 2018, han sido varios sectores LGTBI los que han reclamado la gestación subrogada, sobre lo que Villacís señaló que "hay mucha intransigencia". "Hay mucha gente que no acepta que este país progrese y no acepta los nuevos modelos de familia y no acepta que haya niños que sean igualmente queridos aunque estén en una familia que no ha podido gestarlos", lamentó.

A este respecto, recalcó que estás peticiones no vienen solo de colectivos LGTBI, porque también "hay mujeres que han padecido cáncer y no han podido gestar por ellas mismas". Por ello, Villacís apuntó que van a aprovechar este escenario, y todos los posibles, para decir que "existen otros modelos de familia".

En este sentido, comentó que defenderán también la gestación altruista, porque "no consiento que nos digan a las mujeres lo que podemos y no podemos hacer con nuestro cuerpo, es algo de épocas y décadas pasadas".

Por último, lamentó que hay familias que no pueden permitir los procesos "que son carísimos y larguísimos", y aseguró que les apoyarán porque "tener una familia no puede ser cosa de ricos, sino una cosa de amor y en eso queremos convertirlo".

(SERVIMEDIA)

28-JUN-18

DSB/gja