Andalucía. fallados los premios solidarios once andalucía 2018

28/06/2018 - 14:33

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

La Fundación Márgenes y Vínculos, el programa 'Espacio de Encuentro' de Cadena Ser Andalucía, el periodista de Canal Sur Radio Valentín García, la empresaria almeriense Rosalía Navarro, de Navarro Pasarela, y la Universidad de Granada son los ganadores de los Premios Solidarios ONCE Andalucía 2018.

El fallo del jurado, acordado por unanimidad, reconoce la labor de Márgenes y Vínculos para promover el acogimiento familiar de menores vulnerables y luchar contra los abusos infantiles; del programa 'Espacio de Encuentro' por la integración de inmigrantes; del periodista Valentín García por su lucha contra el cáncer; de Navarro como impulsora de la Micropasarela Solidaria, y de los programas de cooperación de la Universidad de Granada. Han sido los ganadores en las categorías de Institución, Organización, Entidad Social y ONG; Medio de Comunicación; Persona; Empresa y Administración Pública, respectivamente.

"Todos ellos son el mejor ejemplo de la mejor Andalucía posible", señaló la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, tras hacerse público el fallo del jurado.

"Un orgullo que queremos compartir ahora con todos los andaluces porque su esfuerzo pone en valor y evidencia el enorme potencial de solidaridad y compromiso que hay en la sociedad andaluza", prosiguió, "y esa forma de ser y de hacer de los andaluces hay que reivindicarla con pasión".

Los Premios Solidarios de la ONCE constituyen la máxima distinción que concede la ONCE a nivel autonómico y distinguen a personas, instituciones, administraciones públicas, empresas y medios de comunicación que hayan destacado por su labor solidaria a favor de los colectivos más vulnerables de la sociedad.

El jurado de esta sexta edición, reunido hoy en Sevilla, estuvo presidido por la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet.

Formaron parte de él el delegado territorial de la ONCE, Cristóbal Martínez; el consejero general de la ONCE Eugenio Prieto; la directora general de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, María Ángeles Sepúlveda; el presidente de Down Andalucía, Enrique Rossell, y la directora del programa 'Solidarios' de Canal Sur TV, Belén Torres Vela, premio Solidarios 2017.

Este año la gala de la entrega de premios tendrá lugar por primera vez en Granada, en el Teatro Isabel la Católica, el próximo 26 de septiembre.

(SERVIMEDIA)

28-JUN-18

AGQ/caa