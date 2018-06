Robles llega a líbano para hacer un último esfuerzo para conseguir el mando de la mision onu para españa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, llegó este jueves a Líbano, donde visitará, en su primer viaje a una misión en el exterior, a las tropas españolas desplegadas en la Fuerza Provisional de Naciones Unidas (Unifil), con el objetivo de que España vuelva a liderar en 2018 esta misión, para lo cual debería aumentar su contingente.

El avión de la Fuerza Aérea Española en el que viajó la ministra tomó tierra a las 15.30 horas (14.30 horas de España) en el aeropuerto de Beirut, donde fue recibida por el embajador de España en Líbano, José María Ferré de la Peña. La ministra viaja acompañada por el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares; el comandante del Mando de Operaciones, teniente general Fernando José López del Pozo; su directora de Gabinete, Esperanza Casteleiro, y su director de Gabinete Técnico, Miguel Ángel Villaroya.

Durante su estancia en Líbano tendrá ocasión de conocer de primera mano el trabajo que realizan los 610 efectivos integrados en esta misión, que tiene como objetivo vigilar el cumplimiento del alto el fuego entre Israel y la milicia chií Hizbulá, acompañar y asistir a las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del país y a lo largo de la Línea Azul.

El jefe de la misión de la ONU y comandante de la fuerza es el general de división irlandés Michael Beary desde el 19 de julio de 2016, por un periodo aproximado de dos años. España aspira a liderar la misión, para lo cual debería incrementar el número de sus efectivos y ha presentado la candidatura del general Luis Cebrián.

Fuentes de Defensa confiesan que es complicado que España consiga su aspiración, pero la ministra luchará hasta el último minuto para que España recupere el mando que ya ostentó hace una década con el general Alberto Asarta.

Naciones Unidas tenía que haber tomado en mayo la decisión del sustituto del general irlandés pero todavía no se ha decidido. Si España no consigue su objetivo, aseguran que no se replanteará su presencia en la misión y mantendrá los 610 efectivos.

AGENDA

EN Beirut, la ministra se reunirá con su homólogo libanés, Yacoub Sarraf, con quien repasará el estado de las relaciones bilaterales.

La ministra visitará la base 'Miguel de Cervantes' de Marjayoun, donde se encuentra el grueso del contingente español. Este jueves podrá conocer de primera mano la labor que realizan los soldados españoles.

Para ello, Robles participará en un acto en la explanada de la base en el que recibirá honores de ordenanza a cargo de un piquete y se rendirá homenaje a los fallecidos en acto de servicio, y visitará las instalaciones, en las que, además, pernoctará. Dirigirá, a su vez, unas palabras a los militares en el comedor de la citada base con quienes compartirá mesa y mantel.

Durante su estancia en Marjayoun, la ministra tiene previsto visitar tres posiciones: la 4-28, donde en enero de 2015 murió el cabo español Francisco Javier Soria; la TP-37, y la Curva del Francés.

La ministra viaja con una tonelada de material, ropa, alimentos y artículos de primera necesidad que los familiares del contingente le han hecho aprovechando su viaje.

En la actualidad, forman parte de la misión 10.662 personas, la mayor parte militares, de 40 países, siendo los principales contribuyentes Indonesia (1.288), Italia (1.175), India (900), Ghana (870), Nepal (870), Malasia (829), Francia (669) y España (630).

Los integrantes de la misión están desplegados en dos sectores, el Este y el Oeste, bajo mando español e italiano, respectivamente. También conforma Unifil una Fuerza de Reserva francesa.

España es el tercer país contribuyente de la UE a Unifil, solo superado por Italia y Francia, y el octavo global a la misión. Al frente de la Brigada Multinacional Sector Este –cuya fuerza se compone de cuatro batallones (España, India, Indonesia y Nepal) y una compañía de las Islas Fiji– se encuentra el general José Luis Sánchez Martínez-Falero.

El contingente español lo componen 610 efectivos, cuyo grueso procede de la Brigada 'Aragón' I, que tomó el relevo el pasado mes de mayo de la Brigada 'Extremadura' XI.

También forma parte del contingente español una unidad de Policía Militar y un Equipo Operativo Conjunto (contrainteligencia y operaciones especiales). En el Cuartel General de la Brigada Multinacional Sector Este también se encuentran integrados 142 militares procedentes de Serbia, 52 de El Salvador y siete de Brasil.

HISTÓRICO DE LA MISIÓN

El 15 de septiembre de 2006 una brigada de Infantería de Marina desembarcó en la playa libanesa de Tiro, dándose el pistoletazo de salida a la intervención de España en esta misión de la ONU. En estos más de 10 años han pasado por Líbano alrededor de 23.700 militares españoles y perdido la vida 14.

La Unifil tiene entre sus tareas apoyar a las Fuerzas Armadas y al Gobierno de Líbano para establecer un área entre el río Litani y la 'Línea Azul' libre de elementos armados y en la que no haya otras armas que las autorizadas por las autoridades libanesas.

Tras el desembarco en las playa de Tiro de la Fuerza de Primera Respuesta, el 15 de septiembre de 2006, el día 30 de ese mismo mes el contingente español se hizo cargo de un sector, como nación líder de la Brigada Multinacional Este, compuesta por un batallón español, uno indio, uno nepalí y otro indonesio; una compañía malaya y un 'Role 2' chino.

Entre las principales misiones del contingente se encuentra verificar el cese de hostilidades y vigilar que ambos bandos respeten la 'Línea Azul' de separación; apoyar el despliegue de las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del país y sus operaciones relacionadas con el retorno de desplazados.

También se encargan de apoyar al Gobierno y a las Fuerzas Armadas libanesas en su responsabilidad de establecer una zona libre de armas ilegales entre la 'Línea Azul' y el río Litani y en la de evitar la entrada de armamento a través de las fronteras.

Las tropas españolas también han realizado proyectos de mejora de las infraestructuras de la zona; actividades destinadas a la promoción de la igualdad de género; labores de formación para combatir incendios de los centros de defensa civil libaneses a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME); cursos de instrucción a las Fuerzas de Seguridad del país; clases de español a la población local, y labores de apoyo sanitario a civiles.

