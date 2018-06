La fórmula para recuperar Meirás divide a los grupos parlamentarios, aunque todos quieren que sea patrimonio público

28/06/2018 - 16:01

En Marea y el BNG llegan a registrar una iniciativa conjunta, pero los nacionalistas se desvinculan ahora de ella

La incorporación del Pazo de Meirás al patrimonio público ha contado esta semana con un nuevo argumento a cargo de la comisión de expertos designada por la Consellería de Cultura a petición del Parlamento de Galicia, que propone una demanda civil --acción reivindicatoria-- basada en el uso institucional del inmueble. Sin embargo, y aunque el objetivo es compartido por todos los grupos políticos, se muestran divididos en vía que se debe iniciar para el mismo fin y, de hecho, ya han actuado por su cuenta en la presentación de iniciativas en la Cámara.

El informe de expertos se presentó el pasado lunes y en él se acredita que las Torres de Meirás se usaron como inmueble institucional. Así, finalmente se lograron las pruebas para demostrar la "posesión continuada" y esos usos durante más de 30 años, lo que permite dictaminar "usucapión", es decir, que por su uso pasa a formar parte del Estado.

Aunque hubo unanimidad en que la demanda civil --habría que presentarla en los juzgados de Betanzos, es la vía para recuperar Meirás, en las conclusiones se incluye que, una vez que haya sentencia firme, habría que proceder a una liquidación que, eventualmente, podría suponer una indemnización para los herederos del pazo como actuales poseedores, si se acreditan gastos de mantenimiento en este tiempo.

En este punto se encuentra el principal aspecto de discordia y, de hecho, el Ayuntamiento de Sada presentó un voto particular en contra de esta conclusión, ya que rechaza que se pueda pagar a los actuales propietarios del pazo por este bien.

INICIATIVAS EN LA CÁMARA

En este escenario, los grupos parlamentarios ya actúan por separado. El PPdeG ha asumido el informe y ha presentado una proposición no de ley urgente, con el fin de que pueda debatirse ya en la próxima sesión plenaria de la Cámara autonómica y en la que piden que la Administración General del Estado presente la demanda a los herederos de los Franco.

Inicialmente, los tres grupos de la oposición también ideaban una iniciativa conjunta como respuesta, pero finalmente no hubo acuerdo en hacer bloque frente a la iniciativa del PPdeG y, de hecho, el PSdeG ha anunciado una enmienda y ha hecho votos por no entrar en disputas políticas que lleven a una falta de acuerdo entre las formaciones parlamentarias.

Con todo, se llegó a anunciar una convocatoria conjunta de En Marea y BNG, por parte de la formación 'rupturista', en la que finalmente solo compareció el viceportavoz de la primera de las formaciones, Antón Sánchez, quien indicó que el Bloque se había desligado. Fuentes nacionalistas aseguraron que, al no sumarse los socialistas a la propuesta, entendieron que no se sostenía presentar una iniciativa conjunta de esas dos formaciones únicamente.

El BNG, por su parte, reivindica el informe impulsado por la Diputación de A Coruña --que también fue miembro de la comisión de expertos (y no presentó voto particular)-- y, singularmente, promovido por su vicepresidenta, la nacionalista Goretti Sanmartín, y da por suficientemente válidos los argumentos que en él se recogen. No obstante, en su momento Patrimonio Nacional (todavía bajo mandato de Mariano Rajoy) no los tuvo en cuenta para impulsar alguna acción contra los Franco.

Pese a estas actuaciones discrepantes, el objetivo es compartido por todas las formaciones. Así, el portavoz del Grupo del PPdeG, Pedro Puy, ha manifestado este jueves en declaraciones a los medios que el informe del comité de expertos está argumentado jurídicamente y, por esto, insta a la Xunta a que se dirija al Estado a impulsar una demanda civil. "Es un informe muy sólido que da pie y fundamento", ha señalado.

Pedro Puy ha evitado aclarar si antes de la presentación de la iniciativa de su grupo, que firma el propio Alberto Núñez Feijóo, se exploró la vía del consenso. Eso sí, destacó que su formación apoyó el informe de la Diputación y que llevó a la Cámara una iniciativa que derivó en la constitución de la comisión de expertos, de la que defendió su "pluralidad".

"Quiero destacar que es un tema en el que tenemos que estar de acuerdo y no buscar confrontaciones, porque da la impresión de que hay grupos que parecen decepcionados", ha señalado, en referencia a la iniciativa impulsada por los populares, quien ha pedido "la misma coherencia y lealtad que tuvo el grupo municipal con respecto a las figuras de Abraham e Isaac" en Santiago de Compostela.

En esa línea del "consenso transversal" se ha pronunciado el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, cuyo partido gobierna ahora en el Estado. Los socialistas llegaron a apostar por la iniciativa conjunta de la oposición, pero finalmente han optado por presentar una enmienda a la iniciativa del PP.

Leiceaga, en declaraciones a los medios, confía en que "se puedan sumar el conjunto de partidos" a la iniciativa y que se "dejen de lado las ideas de partido". "El informe está bien armado", se refirió Leiceaga al comité de expertos, antes de apostar por "una posición común de Galicia y no entrar en una pelea menor" y de sentenciar: "Nos da igual el protagonismo".

INICIATIVA CONJUNTA

En Marea y BNG llegaron a introducir en la Cámara a las 11,25 horas de este jueves una iniciativa conjunta y se convocó una comparecencia ante los medios para explicarla, pero finalmente, los nacionalistas se desligaron de esta propuesta, que en el Registro aparece con la firma de su portavoz, Ana Pontón, y del diputado Luís Bará.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que no quiso pronunciarse sobre esta cuestión concreta, sí dijo que los nacionalistas llevan trabajando por la unidad y ha acusado al PP de haberse salido de esta línea "votando en contra" de que el Parlamento asumiese el informe de la diputación.

"Lo relevante es el objetivo final y no me voy a meter en peleas partidistas, porque lo importante es la dignidad de este país", ha apuntado Pontón, quien en un acto previo aseguró: "Que el BNG de ninguna manera va a permitir que la familia Franco sea indemnizada por los bienes que fueron expoliados por el franquismo".

El vieportavoz de En Marea, Antón Sánchez, por su parte, ha destacado que su formación "hizo todos los esfuerzos para tratar de hacer una iniciativa conjunta" de todos los grupos, también el PPdeG, pero "por una razón o por otra no pudo ser", ha lamentado.

Primero, el PPdeG registró la suya propia y, después, el PSdeG "dijo hoy por la mañana (por este jueves) que no era partidario". "Y el BNG, cuando ya la teníamos registrada, decidió que no era oportuno que presentarla de forma conjunta una vez que el PSdeG no se adhiere", ha narrado.

Antón Sánchez, que presentó la propuesta registrada, ha incidido en que "los colectivos demandan una acción conjunta". Eso sí, al igual que el BNG, como así se refleja en la propuesta que llegaron a registrar, En Marea se muestra en desacuerdo con la hipótesis de indemnizar los gastos a la familia Franco y también apuestan por incorporar el informe hecho por la Diputación de A Coruña.

Además, En Marea pide que se la Xunta se persone "en el momento oportuno" en el proceso que inicie el Estado, como sí coinciden con el PPdeG. Esta posibilidad también lo apunta el propio informe, así como lo hace extensivo al Ayuntamiento de Sada.