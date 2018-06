CES-CV advierte que la mejora de la economía valenciana "no es lineal y no llega a todos los sectores"

28/06/2018 - 16:35

La institución reclama al nuevo Gobierno una "financiación adecuada" para la Comunitat y cree si la tuviera crecería por encima del 5%

VALENCIA, 28 (EUROPA PRESS)

La economía de la Comunitat Valenciana experimentó una "mejoría" en 2017 hasta registrar crecimiento del 3,2% --por encima de la media española (3,1%)--, a pesar de la "escasa financiación por parte del Estado". Sin embargo, esa mejoría "no es lineal" y "no llega a todo el mundo ni a todos los sectores".

Así se desprende en la 'Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la Comunitat Valenciana 2017' elaborada por el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES-CV), que se presentará esta tarde a la sociedad civil en el Centre Cultural La Nau.

El documento alerta sobre el "problema serio" de la infrafinanciación de la Comunitat, que supone "menos inversiones públicas en la Comunitat, que Generalitat tiene que destinar el dinero a lo básico, a Sanidad y a Educación, y no puede invertir con toda la profundidad que sería deseable" de modo que se generan "menos posibilidades para nuestros empresarios y menos calidad para nuestros trabajadores".

Por este motivo, el presidente del CES-CV, Carlos Luis Alfonso Mellado, ha reclamado al nuevo Gobierno una "financiación adecuada" para la Comunitat. "No es un problema político, es un problema real", ha sentenciado. En este sentido ha apuntado que si pese a la escasez de inversiones públicas, la economía valenciana ha sido capaz de crecer por encima, con una financiación adecuada lo habría hecho entre un 2 y un 3% más, hasta crecer por encima del 5%.

UN 20% DE LOS VALENCIANOS SUFRE POBREZA ENERGÉTICA

Y es que según ha explicado en declaraciones a Europa Press, la mejora económica no ha afectado a todos los valencianos por igual. De hecho, "más de un 10% de los hogares de la Comunitat, un 20% de los valencianos, no consiguen en sus casas la temperatura para no pasar frío porque "no tienen dinero para pagárselo". Un dato "trágico" de pobreza energética que el CES-CV ha querido incorporar en su memoria.

También ha señalado que aunque el empleo ha crecido, "sigue habiendo mucho trabajo temporal", con el componente además de que hay más trabajadores hombres que mujeres pero los contratos temporales afectan más a la mujeres que a los hombres. "Hay un componente de segregación por razón de género en la contratación que habrá que solucionar", ha subrayado Alfonso. Además, todavía hay 400.000 parados valencianos, y de ellos la mitad sin prestaciones, ha agregado.

VIOLENCIA DE GÉNERO

La memoria del CES-CV de este año incorpora además una perspectiva de género, de modo que incuye datos sobre la violencia de género en la Comunitat. En este punto, Alfonso ha querido lamentar la muerte de nueve mujeres, ocho adultas y una menor, "que perdieron la vida el año pasado en asesinatos machistas".

Alfonso ha señalado que esta memoria, que ya fue llevada a las Corts, y que prevén llevar en mano próximamente al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es muy "valorativa". "Da datos y los valora, opina y hace recomendaciones", una perspectiva que quiere ir en aumento cada año.