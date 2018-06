'Un día más con vida', 'Cold War' o 'Three Faces' competirán por el Premio del Público en 66 Festival de San Sebastián

28/06/2018 - 17:15

La programación de 'Zabaltegi-Tabakalera' del Zinemaldia contará en esta edición con la serie televisiva 'Coincoin and the Extra-Humans'

SAN SEBASTIÁN, 28 (EUROPA PRESS)

Películas como 'Un día más con vida/Another Day of Life', 'Asako I&II', 'Cold War' y 'Three Faces', entre otras, competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia/San Sebastián en el 66 Festival Internacional de Cine de la capital guipuzcoana, que se celebrará del 21 al 29 de septiembre.

Según han avanzado desde el Zinemaldia, cinco películas de la Sección Oficial de Cannes y una de la selección de 'Un Certain Regard' formarán parte de la programación de 'Perlak' (Perlas) y competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia/San Sebastián, que otorgan los espectadores.

Se trata de 'Zimna wojna/Cold War' de Pawel Pawlikowski (Varsovia, 1957), que fue reconocida con el premio a la mejor dirección en Cannes, y '3 rokh/Three Faces' de Jafar Panahi (Mianeh, Irán, 1960), que recibió el premio al mejor guion 'ex aequo' junto a Lazzaro Felice. Para Panahi es su segunda participación en Perlak tras 'Taxi Teheran' (2015), pero únicamente ha podido desplazarse a San Sebastián en 2001, cuando recibió el Gran Premio Fipresci por 'Dayereh/The Circle' (El círculo).

Asimismo, figuran en la selección la coproducción europea 'Un día más con vida/Another Day of Life', que participó fuera de concurso, dirigida por Damian Nenow (Bydgoszcz, Polonia, 1983) y Raúl de la Fuente (Pamplona, España, 1974) y 'Netemo Sametemo/ Asako I&II' de Ryüsuke Hamaguchi (Kanagawa, Japón, 1978), que compitió por la Palma de Oro. Hamaguchi estrenó su ópera prima 'Passion' (2008) en el Festival de San Sebastián, en la sección 'Nuevos directores' y fue incluida en la retrospectiva del Festival sobre 'Nuevo cine independiente japonés 2000-2015'.

Completan este primer avance de 'Perlak' el filme 'Leto/Summer' de Kirill Serebrennikov (Rostov-na-Donu, Rusia, 1969), que también formó parte de la sección oficial de Cannes, y la coproducción hispano-argentina 'El ángel' de Luis Ortega (Buenos Aires, 1980), que compitió en Un Certain Regard de Cannes.

SERIE EN ZABALTEGI

Por otro lado, la programación de la sección 'Zabaltegi-Tabakalera' del Festival donostiarra contará en esta edición con la serie televisiva 'Coincoin et les z'inhumains/Coincoin and the Extra-Humans', del realizador y guionista Bruno Dumont (Bailleul, Francia, 1958).

También competirá por el premio Zabaltegi-Tabakalera el cuarto filme de Albertina Carri (Buenos Aires, 1973), 'Las hijas del fuego', designada mejor película argentina en el BAFICI, y 'Da xiang xi di er zuo/An Elephant Sitting Still', mención especial del premio a la mejor primera película en Berlín y Premio Fipresci de Forum, de Hu Bo (Jinan, China, 1988-2017).

Asimismo, se presentarán 'Belmonte', la nueva película de Federico Veiroj (Montevideo, 1976), cuyas películas han sido seleccionadas en otras secciones en anteriores ediciones del Zinemaldia; y 'Trote' de Xacio Baño (Xove, España, 1983), largometraje de la primera edición del programa de residencias 'Ikusmira Berriak', que organizan el Festival, el centro internacional de cultura contemporánea Tabakalera y la Escuela de Cine Elías Querejeta.

Finalmente, el nombre de Jean-Luc Godard (París, 1930) regresa a la programación del certamen donostiarra a través de su última película, 'Le livre d'image/The Image Book' (El libro de las imágenes), Palma de Oro Especial en Cannes. En las próximas semanas se anunciarán el resto de los títulos que completarán ambas secciones.