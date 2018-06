La selección cántabra infantil de bádminton, novena en el Campeonato de España

28/06/2018 - 18:10

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes, ha hecho entrega de los trofeos a los ganadores del Campeonato de España de Bádminton de Selecciones Escolares, en donde la selección cántabra infantil se ha clasificado en noveno lugar, subiendo un puesto con respecto al año pasado.

SANTANDER, 28 (EUROPA PRESS)

El primer puesto de la clasificación general de esta categoría ha sido para Asturias, seguido de Galicia y Andalucía. En cadetes, se ha proclamado vencedora la selección de Madrid, en segundo lugar Asturias, y tercero para Cataluña.

Los encuentros se han celebrado en los pabellones polideportivos de Soto la Marina (Santa Cruz de Bezana) y de Liencres (Piélagos) del 25 al 28 de este mes. Han tomado parte un total de 250 niños con edades comprendidas entre los 13 y 16 años, procedentes de las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Madrid, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Castilla La Mancha, Asturias, Navarra, Extremadura, Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias.

Este campeonato se ha desarrollado en siete encuentros, dos partidos dobles tanto femenino como masculino, uno mixto, y cuatro individuales. Muchos de los participantes del mismo, ya habían participado en las categorías de sub 13, sub 15 y sub 16, en los diferentes torneos de esta disciplina que se han celebrado, consiguiendo muchos de ellos medallas, lo que a juicio de los organizadores, ha asegurado un "alto nivel" de competición en los celebrados en Cantabria.

Además del consejero, han estado en este acto la directora general de Deporte, Gloria Gómez, la alcaldes de Piélagos, Verónica Samperio, el concejal de Educación de Santa Cruz de Bezana, Manuel Pérez Marañón, y la presidenta de la Federación Cántabra, María Luisa Pérez de la Torre.