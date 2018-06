Vara anuncia la convocatoria del Pacto por el Ferrocarril y una orden a Renfe para revisar los trenes en circulación

28/06/2018 - 20:27

Avisa: "Si hay un incidente, habrá gente que piense que la prosperidad y el progreso de un territorio se construye sobre el sufrimiento de otro"

MADRID/MÉRIDA, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández-Vara, ha anunciado este jueves tras la reunión con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, un acuerdo para la convocatoria del Pacto por el Ferrocarril y una orden de revisión a Renfe de los trenes que se encuentran circulando en activo por la comunidad autónoma.

En una intervención posterior al encuentro entre ambos dirigentes, Vara ha asegurado que no pueden volver a darse situaciones en las que los ciudadanos extremeños "circulen con sus maletas campo a través o se vean desalojadas de un tren que está ardiendo", como ocurrió este mismo pasado fin de semana. "No es que no vaya a ocurrir, es que no puede ocurrir", ha espetado.

Con un tono duro, Vara ha señalado que, de volver a darse un incidente como el ocurrido el pasado sábado en un tren de línea Madrid-Extremadura "va a haber gente que piense que la prosperidad y el progreso de un territorio se construye sobre el sufrimiento de otro". "Estoy convencido de que este Gobierno es enemigo de esa idea y proclive a la solidaridad entre los pueblos", ha añadido.

Vara, que ha indicado que tienen "plenas garantías" del "compromiso" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado las dos medidas de corte más urgente acordadas en el encuentro en la sede de Fomento, en concreto, la convocatoria de la comisión de seguimiento del Pacto por el Ferrocarril y la orden a Renfe para que "tome una decisión respecto a los trenes que hay que circulando ahora mismo".

CUENTAN CON EL "COMPROMISO" DE PEDRO SÁNCHEZ

Reunir a la comisión tendría como objetivo, según ha explicado, la ratificación de los plazos que permitirían terminar la primera fase de la conexión de Extremadura a la Alta Velocidad en el año 2019. Además, esto permitiría también fijar 2020 como año en que concluirían los trabajos de electrificación, continuando así los plazos fijados por el anterior ministro, Íñigo de la Serna.

Pese a no hablar de plazos para la reunión, el presidente extremeño se ha mostrado consciente de que ambas medidas quedan supeditadas a la aprobación este viernes en el Consejo de Ministros de los nuevos titulares de ADIF y Renfe. Isabel Pardo será presidenta de ADIF mientras que Isaías Táboas se hará cargo de Renfe.

"Tengo la palabra del ministro de que una de las primeras actuaciones del presidente de Renfe es tomárselo muy en serio y trasladar la máxima seguridad de que algo así no va a volver a pasar. Extremadura algún día tendrá que asumir el compromiso de solidaridad con España, pero ahora necesita la ayuda de España, y esa ayuda hay que pagarla", ha opinado.

Por otro lado, Vara ha adelantado que a lo largo de las dos próximas semanas se llevaran a cabo licitaciones relacionadas con el tren en la comunidad. Eso sí, ha pedido al ministro una "ratificación con testigos y en la comisión" para que exista un "compromiso en acta".