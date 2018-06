COGAM reitera el 'no' a la presencia del PP en la manifestación del Orgullo: "No han hecho nada y no merecen estar"

28/06/2018 - 20:41

El presidente de COGAM, Jesús Grande, ha reiterado este jueves que el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid no será invitado a la manifestación del Orgullo LGTBIQ este próximo sábado 7 de julio. "No han hecho nada y no merecen estar", ha explicado a continuación.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Así se ha expresado Grande durante la celebración del 40 aniversario del primer Orgullo en Madrid, en los jardines de Cecilio Rodríguez, en El Retiro, donde ha hecho público que está soportando "un día muy duro" y ha incidido en las "presiones" que está recibiendo.

Por ello, Grande ha asegurado que "la postura es firme", y por tanto "no es no". "No han hecho nada real por estar y merecerse estar en el escenario de Colón", ha remachado ante los aplausos del público.

El presidente regional, Ángel Garrido, se reunirá mañana con colectivos LGTBI. "Vamos a hablar, no nos podemos negar a hablar con nadie, y menos con el Gobierno regional, con el que tenemos buena relación, pero no se están cumpliendo las leyes", precisó esta tarde Grande.