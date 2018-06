Marta Higueras agradece a activistas LGTBI haberle "salvado la vida"

La primera teniente de alcalde de Madrid, Marta Higueras, ha agradecido este jueves a activistas LGTBIQ haberle "salvado la vida". "Tenía 13 años, una familia muy conservadora, estudiaba en un colegio de monjas francesas... sólo puedo daros las gracias por haberme salvado la vida", ha rememorado una emocionada Higueras durante la celebración de los 40 años de activismo LGTBI en Madrid.

Tras estas palabras, los asistentes han dedicado un caluroso aplauso a la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, quien ha asegurado sentirse "emocionada" por estar celebrando este aniversario.

Marta Higueras ha recordado los "años duros" en los que los activistas han tenido que pelear. Años duros que "han durado hasta antes de ayer". "No habéis dejado de enfrentaros", ha alabado. Por otra parte, Higueras ha recordado que en el mundo hay "muchas personas que se juegan la vida por ser quienes son".

"No puedo dejar de recordar que los derechos o nos hacen libres o no son nada, y no lo somos si pasadas las fronteras nos tenemos que disfrazar", ha expresado, para añadir a continuación que pese a que "el trayecto es largo, lo importante no es la meta, sino todo lo que enriquece el recorrido".