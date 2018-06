Pleno aprueba el plan especial para Fábrica de Vidrio y el miércoles de Feria y el Corpus como festivo local

29/06/2018 - 12:50

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido en sesión ordinaria, ha aprobado definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) elaborado para los terrenos de la antigua fábrica de vidrios La Trinidad, enclavada en la avenida de Miraflores, así como ha acordado los festivos locales para el próximo año, quedando fijados los días 8 de mayo y 20 de junio, que corresponden al miércoles de la Feria de Abril y al Corpus Christi, respectivamente.

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

En este marco, el concejal delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz (PSOE), ha puesto en valor este plan que responde al convenio suscrito entre el Consistorio y la junta de compensación conformada por los dueños de los suelos de la Fábrica de Vidrio, mediante el que éstos serán cedidos al Ayuntamiento tras ser sometidos a obras de consolidación y de seguridad a manos de la junta de compensación, mientras que en los terrenos del recinto excluidos de medidas de protección serán construidas más de 200 viviendas de renta libre.

El plan ha sido aprobado con el voto favorable del PSOE, PP y Cs y con la abstención de Participa Sevilla e IU. Al respecto, Muñoz indica que se trata de "un asunto que llevaba más de diez años bloqueado y que supondrá la urbanización de la zona, la conservación de la nave y la disposición de metros cuadrados para zona verde, espacios libres y unas 200 viviendas".

La concejal del PP María del Mar Sánchez Estrella se ha mostrado "orgullosa" de que salga adelante esta modificación del PERI que "lleva ya diez años tratándose en la Gerencia de Urbanismo", indicando que fue el Gobierno del PP el que comenzó el "desbloqueo".

De su lado, el concejal de Cs Javier Moyano indica que es una modificación "en la que ganan todos, donde convive el desarrollo patrimonial e inmobiliario y el interés ciudadano y privado".

Sin embargo, la portavoz de Participa, Susana Serrano, ha mostrado sus dudas sobre el diseño que se está planteando, mientras que su homólogo en IU, Daniel González Rojas, ha valorado este "paso adelante" para conseguir la rehabilitación de la Fábrica de Vidrio, pero no está de acuerdo con el desarrollo de viviendas propuesto porque "no hay ninguna protegida", a lo que Muñoz responde que es lo que marca el planeamiento urbano.

De otro lado, el Pleno ha aprobado, con el apoyo de PSOE, Cs y Participa, el rechazo de PP y la abstención de IU, los festivos locales para 2018. El concejal delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha explicado que se han colocado el miércoles de Feria y el día del Corpus, como el año pasado, al ser "dos efemérides disfrutadas por los ciudadanos y ante el impacto económico que tiene, respetando las tradiciones".

"No tiene nada que ver el origen religioso ni pagano, sino el respeto a las tradiciones y permitir el disfrute de los ciudadanos y que, en el caso de la Feria, las familias puedan participar en su conjunto, como ha quedado refrendado años anteriores en cuanto a asistencia al Real", indica.

Por parte del PP, su portavoz, Beltrán Pérez, ha mostrado su desacuerdo con que no sea festivo San Fernando y eliminar el día de la Feria, afirmando que "el modelo de feria no es un debate cerrado" y que "se desnaturaliza la figura del patrón" si no se tiene el festivo.

La formación también ha preguntado por la ordenanza de fiestas de la ciudad, ante lo que Cabrera ha respondido que no tiene capacidad administrativa para dar celeridad a la norma conjunta de Feria, Semana Santa, velás y otras iniciativas, porque ha asegurado que se le está dando prioridad a otros asuntos más urgentes.

Asimismo, el edil de Cs Francisco Moraga ve este reparto de días festivo "mucho más provechoso" para el ciudadano y Rojas considera que "no pasa nada porque San Fernando no sea fiesta local". De su lado, el concejal de Participa Julián Moreno critica que las formaciones "se enzarcen" en esto teniendo en cuenta los "problemas más graves que hay en la ciudad", mencionando desahucios.

NUEVAS CALLES EN BELLAVISTA- LA PALMERA Y TRIANA

Igualmente, el Pleno ha acordado la denominación de nuevas vías tanto en el Distrito Bellavista-La Palmera como en Triana. Así, en el primero se llamará calle Pepe Marchena a la nueva vía desde Jándula y Carretera de Su Eminencia hasta la glorieta; glorieta Parque Pineda a la nueva vía en la confluencia de dos calles aún sin denominación con Carretera de Su Eminencia; calle Escultor Antonio Llanes a una de las vías sin nombre que llega a Parque del Guadaíra, y calle Pina López Gay a la que llega a la vía de nueva formación que llega hasta calle Jándula.

En el Distrito Triana, se llamará Rincón de Manuel Molina al espacio en forma de triángulo situado en el extremo sur occidental de la Plaza San Martín de Porres, entre López de Gomara y Alvar Núñez, al que confluyen Torres de Alarcón y las edificaciones de la barriada del Tardón, que ocupa una zona con bancos y juegos infantiles delimitada por setos.