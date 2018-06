Andrea Ruiz y Alvaro Marín, elegidos Vendimiadores 2018

29/06/2018 - 13:45

Andre Ruiz Rivas y Alvaro Marín Martínez han sido este viernes los elegidos, entre los 20 candidatos presentados, como los Vendimiadores de Logroño para 2018. Sus nombres se han anunciado este viernes, en un acto presidido por la alcaldesa Cuca Gamarra en el salón de plenos del Ayuntamiento, y en el que ha primado la emoción.

LOGROÑO, 29 (EUROPA PRESS)

Los nervios eran palpables desde minutos antes del anuncio de los ganadores de las pruebas que se han desarrollado durante dos días. Andrea ha roto a llorar cuando ha oído su nombre, para ser acto seguido abrazada y felicitada por el resto de sus compañeros, mientras que Alvaro ha tardado unos segundos en reaccionar, después de que se dijera su nombre como nuevo Vendimiador.

Andrea Ruiz, logroñesa, estudiante de Auxiliar de Enfermería de 19 años, y peñista de toda la vida -ha sido incluso Reina de la Peña Logroño- ha señalado, en la rueda de prensa posterior a la elección, que "no me lo puedo creer ahora mismo".

Esta ha sido la segunda vez que se presentaba a Vendimiadora, y ha defendido que es un puesto que "hay que sentirlo y disfrutarlo al máximo". Ha dedicado palabras de elogio a sus predecesores, Natalia y Cristian, "que han dejado el listón muy alto" y ha asegurado que "espero vivirlo al máximo, disfrutarlo yo y hacer disfrutar a los demás".

Alvaro Marín, logroñés de 29 años y abogado, también se ha presentado por segunda vez a ser Vendimiador, después de que el año pasado no pudiera terminar las pruebas por enfermedad.

"No me lo acabo de creer, estoy muy contento de representar a Logroño, de llevar a todas partes el orgullo de ser riojano y logroñés", ha dicho, para, acto seguido, elogiar a su compañera "porque me va a ayudar mucho la ilusión que tiene".

Este acto ha significado también la despedida de los anteriores Vendimiadores, Natalia Sáenz y Cristian Sarramián. Para Natalia, ha sido un año "en el que he estado muy orgullosa de haber representado a todos los logroñeses". "Estoy muy contenta por Andrea y Alvaro, aquí estamos para todo lo que necesitéis", ha dicho.

Unas palabras que ha suscrito Cristian, quien ha agradecido "el apoyo del Ayuntamiento en todo momento" y, sobre sus herederos, ha mostrado su seguridad "en que seréis iguales o mejores que nosotros, disfrutarlo porque esto pasa volando".

"BUEN RECUERDO".

Por su parte, la alcaldesa Cuca Gamarra se ha dirigido a los nuevos Vendimiadores y todos los candidatos, agradeciéndoles "su implicación, su ilusión, con muchos que repetían, seguro que habéis vivido una experiencia fantástica en estos dos días de convivencia, os llevais un buen recuerdo y buenos amigos".

Ha valorado también la labor del jurado "que lo ha tenido extraordinariamente difícil, pero se lo han pasado muy bien". A Andrea y Alvaro, les ha recordado que "sois los representantes de los jóvenes de Logroño durante un año, es una responsabilidad, que se refleje bien en vosotros". Y a los candidatos no ganadores les ha animado "a volver a intentarlo" en años posteriores.

También ha tenido palabras para Natalia y Cristian, "muchas gracias porque habeis sido unos fantásticos Vendimiadores, os habeis comportado fenomenal y os llevais grandes amigos en esta Corporación". "Porque el que es Vendimiador se queda para siempre", ha concluido la alcaldesa.

Por último, el concejal de Festejos, Miguel Sainz, ha apuntado que "esta edición ha sido especialmente emotiva y diferente", con 20 candidatos "de los que 10 repetían, en dos, tres y algunos hasta cuatro ocasiones, pero todos han venido con actitud constructiva, no competitiva y de compañerismo".

"No han perdido", ha afirmado el edil, quien ha resaltado que ha sido una edición con unas pruebas "especialmente competidas, el jurado se las ha visto y se las ha deseado para elegir, ha sido un proceso agónico que no se ha solucionado hasta las 12 y 28 minutos", cuando el anuncio estaba previsto para las 12,30 horas.

Y ha concluido sus palabras agradeciendo su labor a los anteriores Vendimiadores, "con los que hemos vivido un año intenso, vivido de principio a fin, han sido muy responsables, con una sonrisa desde el minuto 1 y abiertos a todo". "Se llevan el cariño de los logroñeses y de esta Corporación", ha finalizado Miguel Sainz. Una vez concluidos los actos en el Ayuntamiento, como es tradición, se ha producido el baño en la Fuente de El Espolón de los Vendimiadores nuevos y antiguos.