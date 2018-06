Comunidad alerta que hay agricultores que han levantado acta de posibles daños por falta de agua al romperse desaladora

29/06/2018 - 13:44

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, ha confirmado este viernes que "hay agricultores que están levantando acta de posibles daños que están teniendo, ya que no tienen agua y esto les está generando una pérdida importante en sus cultivos" como consecuencia de la rotura de la desaladora de Águilas.

MURCIA, 29 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado con motivo de la reunión que ha mantenido con los regantes de Lorca, Puerto Lumbreras, Águilas, Pulpí y Totana afectados por la rotura de esta desaladora.

Del Amor ha recordado que sobre la mesa se pusieron una serie de alternativas de suministro y posibilidades "para que los regantes no sufrieran, porque están muy nerviosos al no tener aún la garantía de ese suministro", aunque la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha comunicado que tienen autorización de caudales, "necesitan llevarlos y necesitan una tubería y es una obra que ejecutó la CHS y que no se ha cedido a la comunidad de regantes"; la cesión sería de forma temporal.

Los regantes, ha explicado el consejero, "necesitan usar esta infraestructura para llegar a esa zona, porque tienen pérdidas". Tan solo necesitan un papel que "no requiere evaluación de impacto ambiental, pero no sabemos por qué no se tiene esa concesión y los agricultores no pueden aguantar un día más".

En concreto, en el Valle del Guadalentín la zona del regadío consolidado "son las 2.000 primeras hectáreas las que se quedan sin agua y los cultivos son frutales y hortalizas hortícolas". Los frutales, ha dicho el consejero, "están ya en la fase final, pero los hortícolas están en peor rendimiento, sobre todo el cultivo de la sandía, que es la primera que sufre merma, al ser el 90 por ciento de agua".

Los más afectados son los agricultores de Lorca por esa "premura", ya que el resto "tienen la solución de cesión de caudales". Por ello, considera Del Amor, "se pueden articular diferentes medidas de emergencia y queremos que esos recursos lleguen lo suficiente para mantener el cultivo".

No obstante, ha dejado claro que si hubiera una merma "se tendría que reclamar al Ministerio los daños que ocasionaría precisamente la falta de caudal".

El consejero ha asegurado que ante esta problemática "hay particulares que están ofreciendo alternativas de sus tuberías, una conexión para abastecer las zonas".

Desde la Consejería "queremos hacer una causa común y poner sobre la mesa lo que hemos recibido de todos para que, en el caso de que la CHS no dé la cesión de uso de la infraestructura, se busquen otra serie de alternativas". También ha asegurado que esas alternativas las trasladará al Ministerio y al delegado del Gobierno, Diego Conesa.

La primera debería de ser que "den agua del trasvase Tajo-Segura a algunas de las comunidades de regantes que sí lo necesitan y otra la obra de abastecimiento desde Cerro Colorado, que se puede revertir y necesitan el uso para poderla gestionar esa comunidad de regantes y repartir a esa zona que se ha quedado sin agua".