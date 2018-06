Oltra sobre 'Alquería': "Doy por hecho que en un Estado de Derecho las operaciones son proporcionadas a la gravedad"

29/06/2018 - 13:43

Destaca el trabajo hecho, con un código "absolutamente espartano" para cargos públicos, y admite que estos hechos caen "como una losa"

VALÈNCIA, 29 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta y portavoz de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha señalado este viernes al ser preguntada sobre si considera desproporcionada la actuación policial en la denominada Operación Alquería que entiende y da por hecho "que en un Estado de Derecho las operaciones son proporcionadas a la gravedad de los hechos". "Eso es lo que pasa en un Estado de Derecho, no voy a hacer más consideraciones", ha agregado.

Así se ha pronunciado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que la mayor parte de las preguntas han versado sobre la detención del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y otras cinco personas --que quedaron en libertad con cargos-- en la causa judicial abierta por prevaricación y malversación por irregularidades en la contratación de personal directivo de Divalterra.

Ha mostrado la "preocupación" del Consell cuando ocurren este tipo de cosas, que muestran que "no se debe bajar la guardia nunca", y ha puesto en valor el trabajo realizado por el gobierno valenciano en tres años en cuanto a normativa de buenas prácticas y transparencia para garantizar "no solo la ausencia de irregularidades, sino las buenas prácticas".

"Tenemos, probablemente, una de las normativas que mejor han blindado esta comunidad frente a irregularidades que se puedan producir", ha dicho, aunque ha defendido una reflexión sobre "cómo mejorar los procesos de buenas prácticas, transparencia y prevención de prácticas irregulares en todos los ámbitos de la vida pública y de la vida sostenida con fondos públicos", ha remarcado.

Oltra no ha querido comentar las declaraciones del delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, quien ha lamentado este viernes el "daño anticipado importante" que estos días se ha hecho a Jorge Rodríguez y al resto de cargos que fueron detenidos y aunque ha expresado su "profundo respeto" por las decisiones judiciales, ha admitido que no llega a "comprender el alcance de ciertas medidas como los registros domiciliarios".

"No voy a comentar las declaraciones del delegado, creo que no toca valorar unas decisiones judiciales y menos en un momento en que las actuaciones están declaradas secretas", ha dicho.

Tampoco se ha pronunciado sobre las palabras del jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego, quien ha escrito en su Facebook un mensaje en el que, entre otras cuestiones, indicaba: "Toca volver a levantarse con más fuerza, porque los enemigos del proyecto de Jorge Rodríguez son muy poderosos y nos quieren echar, pero nosotros somos más de los que dicen y quieren". Según ha dicho Oltra, tampoco quería hablar de unas palabras que entiende "humanamente" pero que el Consell no debe comentar.

Al ser preguntada sobre si cree que la actuación policial ha sido desproporcionada, ha indicado que entiende que en un Estado de Derecho las operaciones "son proporcionadas a la gravedad de los hechos" y que las detenciones, es decir, "la privación de libertad, está justificada en los criterios generales" de riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.

"Entiendo que eso es lo que tiene que pasar, eso es lo que pasa en un Estado de Derecho, no voy a hacer más consideraciones", ha subrayado Oltra, que en todo caso ha recordado que quien está al mano de la Policía es Delegación del Gobierno y no el Consell.

Sobre si los implicados en esta operación deberían dejar sus cargos, ha reiterado que el Ejecutivo valenciano no se pronuncia sobre eso, ya que debe tratarse en el ámbito de partidos.

SUCESOS "DESOLADORES"

Sí ha incidido en que al Consell le preocupa que "está costando mucho desvincular la Comunitat Valenciana de casos de corrupción y este tipo de sucesos resultan desoladores". "Se trabaja mucho y bien en aprobar normativa de prevención de la corrupción, de un Código Ético absolutamente espartano de cargos públicos y un hecho como el de ayer tienes la sensación de que cae como una losa", ha admitido.

Así, ha señalado que "no desmonta todo lo que se está haciendo, pero desanima mucho" y es "desolador".

Preguntada sobre el relevo de Rodríguez al frente de la corporación provincial, ha indicado que ha hablado con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pero ha destacado que se tendrá que votar el sucesor porque así lo marca la ley electoral.

No obstante, ha subrayado que no son Puig y ella quienes negocian estas cosas: "Los ámbitos de negociación de estas cosas no están ni en el Palau de la Generalitat ni en el Palau de Valeriola".

Por último, respecto a las declaraciones del secretario general del grupo popular en Les Corts, Luis Santamaría, en las que señalaba que pese a las acciones del Consell siguen dándose este tipo de casos, Oltra ha señalado que las medidas "están funcionando y son ejemplo para otros territorios que vienen a copiarlas" y ha agregado que puede opinar, como todo el mundo, pero ha agregado: "Hay quien opina con más fuerza moral que otros".