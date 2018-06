La secretaria de Villa dice que cobró cheques para él durante años y que el exlíder sindical le pedía "sigilo"

29/06/2018 - 13:58

El contable afirma que él pagaba a Villa los gastos que le presentaba sin cuestionarlos

OVIEDO, 29 (EUROPA PRESS)

La que fuera secretaria personal durante del exlíder del SOMA y exsenador socialista, José Ángel Fernández Villa, acusado de un delito de apropiación indebida, ha declarado este viernes ante el tribunal que "Villa le exigía sigilo cuando iba a cobrar los cheques nominativos que le decía que eran del Consejo de Administración de Hunosa".

"Me decía no lo vayas a publicar por ahí", ha manifestado la testigo que ha indicado que una vez cobraba el cheque le entregaba el dinero en mano al propio Villa. "Yo cobraba un cheque que él me decía era del consejo de Administración de Hunosa, pero yo no lo veía, el me lo doblaba lo firmaba por detrás, llevaba su DNI y me lo pagaban, luego yo se lo daba a él en mano. Lo hice durante mucho tiempo", ha declarado la que fuera secretaria de Villa, que preguntada por las cantidades a cobrar ha indicado que "empezó con cheques de ciento y pico mil pesetas y acabó con doscientas y mucho o trescientas y poco mil".

Respecto a si ella le podía llevar la contraria al líder sindical, ha asegurado que "Villa era el jefe". "Yo no le llevaba la contraria, hacía lo que él me mandaba, yo no se si alguien se la llevaba", ha declarado.

Ha manifestado que su entonces jefe era el único que usaba los coches del sindicato y se los llevaba a casa, aunque ella "siempre pensó que eran del sindicato".

Preguntada si firmaba en nombre de Villa, la testigo ha explicado que si el exsecretario no estaba en sala y había que firmar alguna convocatoria ella le llamaba se lo leía y él le daba el visto bueno para que lo firmase, pero las actas las firmaba el siempre.

Sobre la agenda que llevaba de Villa, Carmen Blanco, ha indicado que el exsindicalista "tenía una agenda única". "Yo las tenía guardadas y cuando me jubilé hace tres años las dejé allí", ha manifestado la testigo, que ha indicado que si bien Villa no cogía vacaciones tampoco asistía los fines de semana al sindicato.

Tras Blanco ha declarado María Noelia Llaneza, trabajadora del SOMA desde 1984 y sustituta de la secretaria de Villa cuando esta estaba de vacaciones que ha explicado que ella cobró "siete u ocho cheques que le daba Villa firmado, metía el dinero en un sobre y se lo entregaba al exlíder sindical".

DECLARACIÓN DEL CONTABLE

Por su parte el que fuera contable del SOMA-UGT a partir de 2001, Juan Luis Cigales León, a quien los acusados han trasladado en la sesión de ayer las responsabilidades, ha declarado que él "no se discutía lo que se pagaba al secretario del Soma". "Yo sólo controlaba que los gastos que me pasaba estaban bien y las facturas eran correctas", ha dicho Cigales, que ha insistido en que a él le dijeron que "pagase los gastos y listo" y es lo que hacía.

Así preguntado por el fiscal sobre como justificaba sus gastos Villa ha explicado que "le llamaba al despacho, allí le entregaba una bolsa o sobre con las facturas y recibos, el las ordenaba, las sumaba rellenaba la hoja de gastos que Villa firmaba y le llevaba el dinero a su despacho". Ha indicado que Villa como secretario de la organización "tenía por costumbre hacer regalos como puros como detalle, algo similar a lo que hace el presidente de Cantabria con las anchoas". Ha dicho además que nunca le comentó a Villa que hubiese gastos injustificados.

Sobre las cuentas de Infide ha declarado que fue el propio Pedro Castillejo el que le pidió que se hiciese cargo del control de ingresos y gastos. Ha indicado que Castillejo "era conocedor de que faltaban justificantes de gastos".

TERCERA SESIÓN DEL JUICIO

La sesión de este viernes, la tercera ya, ha contado también con la declaración de agentes de la UCO y de los presidentes de la hullera pública. Villa está acusado de un presunto delito de apropiación indebida. El exsindicalista se enfrenta a una pena que va desde los cinco años que pide el fiscal hasta los seis que pide la acusación particular (Fitag-UGT y Fundación Infide). También será juzgado en este caso el exsecretario del Patronato de la fundación Infide, Pedro Castillejo, para el que la fiscalía pide tres años y medio de prisión.

Sin que el fiscal entienda que existan circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, impone a Villa una indemnización al SOMA-Fitag-UGT por 434.158 euros, mientras que Castillejo deberá abonar a Infide 119.434 euros.

En su escrito, el fiscal atribuye a Villa un delito continuado de apropiación indebida durante el tiempo en el que ostentó "la máxima capacidad de toma de decisiones" en el SOMA, donde ejerció una posición de "dominio absoluto" del sindicato, "siendo la persona que tomaba todas las decisiones en el mismo, nombraba el personal directivo del sindicato, y decidía la contratación y cese del personal".