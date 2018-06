El PP veu "intolerable" que el delegat del Govern "estrene el seu càrrec amb crítiques a les forces de seguretat"

29/06/2018 - 16:01

La sotssecretària regional del PPCV, Elena Bastidas, ha titlat d'"intolerable" que el delegat del Govern central a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, "s'estrene en el seu càrrec amb crítiques a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, la prefectura del qual exerceix", en qualificar com "desmesurada" l'actuació policial de l'operació Alqueria.

VALÈNCIA, 29 (EUROPA PRESS)

Fulgencio ha qüestionat aquest divendres "l'abast de certes mesures com els registres domiciliaris" i ha lamentat el "dany anticipat important" al president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i a la resta de detinguts --ja en llibertat-- arran d'Alqueria, per presumpta prevaricació i malversació per irregularitats en la contractació de personal directiu en Divalterra (antiga Imelsa).

La 'popular' ha subratllat sobre aquest tema, a través d'un comunicat, que el delegat "va prendre possessió del seu càrrec fa tres dies". Per tant, li ha retret que la seua primera intervenció pública siga "per a defendre als detinguts i enfrontar-se a l'actuació de la Policia".

"Les seues paraules sonen a coacció i amenaces als efectius sobre els quals té comandament", ha asseverat, la qual cosa veu "absolutament vergonyós" i creu que "posa un precedent molt perillós". Des del PPCV exigeixen una "rectificació immediata" i estudien cridar-ho a comparéixer en Les Corts, segons ha avançat Bastidas.

La també diputada nacional ha manifestat que "lamentablement, en els últims anys a la Comunitat Valenciana s'han vist imatges molt desagradables de dispositius similars i càrrecs fins i tot emmanillats en directe". "La diferència és que no eren socialistes, i pareix que les penes de telenotícies i el dany només afecta l'esquerra. És una absoluta vergonya", ha asseverat.

"COMISSARI POLÍTIC"

S'ha preguntat, per tant, "amb quina cara han de mirar ara les forces i cossos de seguretat al seu màxim representant a la Comunitat quan hagen d'escometre alguna acció".

"Fulgencio ha exercit hui de comissari polític i hauria de retractar-se immediatament", ha insistit, per a defendre que "el delegat del Govern ha d'exercir de forma imparcial, no deixar-se portar pel partidisme" i reiterar que "seran els tribunals els qui determinaran si s'han comès o no els delictes dels quals s'acusa Rodríguez".