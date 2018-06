Nintendo lleva a Gamepolis las novedades presentadas durante la exposición E3 de Los Ángeles

Los visitantes de Gamepolis, VI Festival de Videojuegos de Málaga, tendrán la oportunidad de jugar a las novedades más importantes de Nintendo, presentadas durante la exposición E3 de Los Ángeles el pasado 12 de junio, según han informado desde la organización.

Entre dichas novedades se encuentra el "tan esperado" Super Smash Bros. Ultimate, título que saldrá a la venta el próximo 7 de diciembre, han resaltado.

Así, el mayor festival de videojuegos de Andalucía se celebrará del 20 al 22 de julio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) bajo el paraguas de Nintendo, que presentará de manera exclusiva sus próximos lanzamientos bajo una expectación mundial.

A Super Smash Bros. Ultimate se le sumarán otros títulos novedosos y de gran importancia en Nintendo Switch como FIFA 19, Splatoon 2(Octo Expansión), Dragon Ball FighterZ y Wolfenstein II: The New Colossus, entre otros.

En total, la compañía japonesa disfrutará de más de 600 metros cuadrados exclusivos para que los visitantes de Gamepolis sean los primeros en probar videojuegos aún por estrenar.

Esta noticia confirma, han asegurado, que Málaga será un año más la capital nacional del videojuego durante la celebración del festival.

Además de la lista de videojuegos mencionada, los visitantes de Gamepolis encontrarán durante todo el fin de semana títulos como Fortnite, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Octopath Traveler, Splatoon 2, Mario Tennis Aces, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Hyrule Warriors: Definitive Edition, Zelda Breath of the Wild, Bayonetta 2, Xenoblade Chronicles 2 y Sushi Strikers: The Way of Sushido.

De esta manera, Nintendo llegará a Málaga con todos sus grandes éxitos ya a la venta y los que están por salir al mercado. Y es que la compañía japonesa ha elegido Gamepolis para esta presentaciónexclusiva después de recibir en 2017 a más de 40.000 visitantes y afianzarse como un evento de referencia dentro del circuito internacional en el sector del videojuego.

TORNEOS

Por otro lado, Gamepolis apostará por Fortnite, uno de los juegos más populares de la historia, con un torneo donde repartirá 3.000 euros en metálico entre los tres primeros clasificados de cada día.

La zona contará con una pantalla LED gigante para mejorar laexperiencia de los asistentes y la calidad del escenario. Además, el festival de videojuegos también celebrará el sábado 21 de julio un torneo de exhibición llamado Epic Match, donde 100 personas, entre 'influencers' y visitantes, competirán de forma presencial junto a Lolito FDEZ y más 'youtubers'.

El programa de este año hace una apuesta clara por los eSports, repartiendo más de 24.000 euros en metálico para los ganadores de los torneos. Un ejemplo son los 5.000 euros en League of Legends, que forma parte del Circuito Tormenta de Riot Games; 2.000 euros al juego Arena of Valor, en el presencial más importante de España deeste título de Tencent Games; los 3.000 euros en Counter Strike: Global Offensive; y los 1.500 euros en HearthStone.

A esto se suman otros grandes torneos de Clash Royale y Call of Duty: WWII con 3.000 euros cada uno, FIFA 18 con 2.500 euros y Dragon Ball FighterZ y Tekken 7 con 500 euros.

Tras el éxito de la pasada edición con más de 40.000 asistentes, Gamepolis se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de España. El evento cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga mediante el Área de Juventud y el Área de Nuevas Tecnologías; Andalucía Emprende, entidad dependiente de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía.

Así como con Unicaja Banco; Promálaga; la Diputación de Málaga; el Polo de Contenidos Digitales de Málaga; la UMA y el Palacio de Ferias de la capital; y la colaboración de numerosas empresas del sector.