Consello.- Un informe ve "viable" acabar el AVE para 2019, pero Feijóo lo liga a la "voluntad política" de Sánchez

29/06/2018 - 17:49

Feijóo considera un "buen nombramiento" la designación de Isabel Pardo de Vera para presidir Adif

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 (EUROPA PRESS)

El Consello de la Xunta ha analizado en su reunión de este viernes un informe relativo a las obras de la alta velocidad entre Madrid y Galicia en el que se concluye que "técnicamente" es "viable" que los trenes en pruebas estén funcionando a finales de 2019, último plazo comprometido por el Gobierno central de Mariano Rajoy tras un nuevo retraso.

Con todo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido de que el cumplimiento de estos últimos plazos de la alta velocidad dependerá del "compromiso político" del actual Ejecutivo central, que preside Pedro Sánchez, y le pide que asuma este compromiso con la alta velocidad gallega.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de su gobierno --que excepcionalmente se ha celebrado en viernes, debido al acto institucional de las Medallas Castelao de este jueves--, Feijóo ha desgranado algunos de los datos que avalan su afirmación, tras recabar información del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Así, el mandatario autonómico ha señalado que el grado de ejecución se sitúa en el 80 por ciento de las obras y los principales contratos pendientes ya están licitados. Únicamente falta el 5 por ciento del total de la cuantía de inversión (de los en torno a 4.400 millones de euros) pendiente de licitación.

El informe también recoge que el cambiador de ancho de vía de Pedralba está en obras desde el año 2017 y deberá finalizarse, aproximadamente, el próximo mes de julio para facilitar que los trenes Alvia que parten de Ourense puedan circular por vía AVE desde Pedralba hasta Zamora y de ahí a Madrid.

PEDRALBA-TABOADELA, EL GRUESO PENDIENTE

El grueso de las obras pendientes se centran, de hecho, en el tramo entre Pedralba y Taboadela. Las obras de plataforma se encuentran finalizadas o en estado de ejecución con cinco tramos finalizados, ocho que superan el 90 por ciento de ejecución y, los menos avanzados, tienen un plazo de finalización que se sitúa en la primavera de 2019.

Mientras, el Viaducto das Teixeiras se encuentra en plena ejecución y en disposición de "finalizar en plazo", mientras que las obras de superestructura y elementos complementarios, el material está ya prácticamente todo adjudicado.

Otro de los puntos en los que se encuentran trabajos pendientes es en la conexión entre Taboadela y la estación de Ourense, en que está en ejecución un ramal de conexión entre la nueva vía de alta velocidad y la vía convencional. Las obras de adaptación de vías y andenes de la actual estación --para hacerlas compatibles con la llegada de trenes AVE-- fueron adjudicadas y tienen un plazo de ejecución de 12 meses; así como también está autorizada la licitación de las obras para la adaptación de la vía convencional.

REUNIÓN CON EL GOBIERNO Y PSOE

"A nivel técnico, los plazos son realistas, viables", ha incidido Feijóo, quien ha apostillado: "Solo cabe contar con el compromiso político de que los trenes estén en pruebas a finales del año 19, como estaba previsto".

Esta reflexión será trasladada al presidente del Gobierno central en la reunión fijada para el próximo 17 de julio, como dijo Feijóo en la rueda de prensa, espera también poder comunicarla al ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Precisamente, preguntado por la reunión que mantuvo el ministro con el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha mostrado su "sorpresa" por esa "entrevista". "No solo porque el ministro recibe a la tercera fuerza política de Galicia, y no al Gobierno, sino que lo que me preocupa es lo que trascendió de la reunión y que la primera reflexión sea cuestionar los datos facilitados por el Adif", ha reflexionado Feijóo.

Así, el presidente autonómico ha añadido a su "preocupación" que el secretario xeral del PSOE "se preste", aunque espera "que no" sea así finalmente, a servir de "coartada" ante eventuales futuros atrasos de la llegada del AVE a Galicia.

"UN BUEN NOMBRAMIENTO"

"Me preocupa todo esto. El nombramiento de la nueva presidenta de Adif me tranquilizó", ha sentenciado en referencia al nombramiento de Isabel Pardo de Vera como nueva presidenta de Adif, por el cual también fue preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunión de su Gobierno.

"Creo que es un buen nombramiento para Galicia, conoce muy bien el Adif y las obras de Galicia", ha subrayado Feijóo, toda vez que la ingeniera fue directora de obra de la alta velocidad gallega.

De este modo, Feijóo ha sostenido que, desde el punto de vista técnico, "nadie puede ir en contra de sus propios actos", por lo tanto ha mantenido que es "un buen comienzo para completar y cumplir los compromisos que su equipo dio" a la Xunta. "Esperamos pues que sea un feliz nombramiento", ha apostillado.

CONCLUSIONES DEL INFORME

Así las cosas, y de nuevo sobre el informe analizado en el Consello, Feijóo ha concluido que se está ejecutando un AVE de "alta calidad" y de 350 km/hora en la "práctica totalidad" de su trazado, en el que circularán trenes Avril, que "permiten compatibilizar los distintos anchos".

Feijóo también hizo un repaso por las principales actuaciones que se realizan en el trazado. Así, ha recordado que el tramo entre Zamora y Madrid ya está en servicio desde febrero de este año 2016, lo que ha permitido acortar en 30 minutos el tiempo de viaje.

El siguiente tramo, entre Zamora y Pedralba da Pradería, está en su recta final, con la previsión de que las obras finalicen el último trimestre de este 2018. Además, cuando esté superado el periodo de pruebas de la Agencia de Seguridad Ferroviaria, la puesta en servicio permitirá acortar el tiempo de viaje entre Madrid y Galicia.

"Es necesaria voluntad política y diligencia administrativa, y seguir ejecutando las obras y presionar a las empresas para que cumplan sus compromisos. Y lo que le voy a pedir a este gobierno es lo mismo que a los anteriores. No vamos a cambiar", ha insistido Feijóo, quien se hizo eco de que los socialistas "dijeron muchas veces que eran (plazos) excesivos" y que se "podían acortar", pero no va a pedir "lo que no se le dio a Galicia antes".