Rtve. el gobierno asegura que "todo está abierto" en la renovación de rtve pero "que no le compete" la elección

El Gobierno aseguró este viernes que el acuerdo con las fuerzas políticas para designar a los nuevos consejeros de RTVE está "abierto", al tiempo que quiso desentenderse de este tema argumentando que es una cuestión que "no le compete".

Así lo trasladó en la rueda posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, cuando se le preguntó por la situación de estos acuerdos y por la propuesta del periodista Andrés Gil como presidente de la Corporación RTVE.

"El Gobierno no apuesta por ningún candidato porque es una decisión que no le compete, este procedimiento está en tramite parlamentario", reiteró la también ministra de Educación cuando se le interpeló por la mediación del Ejecutivo en la elección de los consejeros.

Asimismo, recordó las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Bruselas, pidiendo a todas las fuerzas políticas "capacidad de acuerdo, de mirada larga, para alcanzar un resultado satisfactorio para todos".

"Los gobiernos socialistas", agregó, "en esta materia de independencia y de pluralidad de la corporación siempre hemos tenido una buena hoja de servicio, esperemos poder reproducirla".

Celaá indicó que no le "consta" que se esté "priorizando" a Podemos en esta cuestión y reiteró "todo está abierto" y que "las cosas están lo suficientemente abiertas" y de ahí que no pueda afirmar ni negar ningún nombre, "porque no corresponde a este Gobierno hacerlo"

