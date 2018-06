Cataluña. la anc dice que los presos independentistas tenían que haber estado desde el principio en cárceles catalanas

30/06/2018 - 10:34

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El secretario nacional de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Adrià Alsina, ha restado importancia al acercamiento de presos independentistas a cárceles catalanas señalando que esto es "no sólo necesario, sino exigible, y no exigible hoy sino exigible el 16 de octubre"; es decir, desde que se les condenó a prisión provisional.

En una entrevista en Servimedia, Alsina reconoció que siente "alegría emocional" al ver que estos presos, entre los que tiene amigos personales como el expresidente de la ANC Jordi Sánchez, van a ser trasladados a Cataluña. No obstante, puntualizó que "a nivel politico, es un proceso "no sólo necesario, sino exigible, y no exigible hoy sino exigible el 16 de octubre".

En ese sentido, se preguntó por qué se les ha tenido durante ocho meses, en el caso de Sánchez y el expresidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, en cárceles de alta seguridad en Madrid. "¿Se iban a escapar, iban a tener un trato de favor si estaban en una cárcel catalana?", preguntó.

Este dirigente de la ANC subrayó que, por ejemplo, Sánchez ha declarado en la Audiencia Nacional seis o siete veces, se le podía haber trasladado una vez al mes desde una cárcel catalana a Madrid para hacerlo. "Alguien tendría que respondérnoslo, porque si no uno acaba pensando que siplemente es venganza", concluyó.

(SERVIMEDIA)

30-JUN-18

KRT/gja/man