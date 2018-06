Experta advierte: "Las quemaduras durante la infancia son uno de los principales factores de riesgo de cáncer de piel"

30/06/2018 - 12:01

La miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) en Baleares, Elena Manubens, ha advertido que las quemaduras durante la infancia "son uno de los principales factores de riesgo de cáncer de piel".

PALMA DE MALLORCA, 30 (EUROPA PRESS)

Por ello, en una entrevista concedida a Europa Press, la dermatóloga ha explicado que se deben tomar "todas las precauciones posibles" a la hora de ir a la playa este verano, puesto que los niños y bebés "se pueden quemar más fácilmente".

Asimismo, Manubens ha alertado sobre el peligro que supone pasar todo el día en la playa ya que los cuerpos quedan expuestos al sol durante "muchas horas, incluidas las horas centrales del día".

En estos casos, la doctora ha afirmado que resulta imprescindible buscar sombras, ponerse crema antes de salir de casa y cada dos baños, usar gorras y prendas de ropa, sobre todo en el caso de los niños pequeños.

Igualmente, ha resaltado que "se ha mejorado mucho la concienciación, la gente está mucho más mentalizada y se usa más protector" aunque "todavía queda trabajo de concienciar desde que son pequeños".

Sobre ello, la miembros de la AEDV ha comentado que en otros países "funciona bien introducir en las escuelas que los niños no salgan al patio sin ponerse crema".

RIESGOS DE TOMAR EL SOL

Cuando llega la época estival, los bañista frecuentan las playas muchas veces "sin ser conscientes" de los peligros que ello supone. Los riesgos más comunes pueden ir desde leves quemaduras solares, caracterizadas por el enrojecimiento de la piel, hasta quemaduras con ampollas.

No obstante, el principal peligro es "sin duda" el cáncer de piel que, tal y como apunta Manubens, "tiene la desventaja de no ser algo inmediato". "No es algo que aparezca después de una exposición al sol, sino que puede salir a los dos años", ha detallado.

Según los últimos datos ofrecidos por al Dirección General de Salud Pública, en Baleares cada año se diagnostican unos 100 casos de melanoma u otro tipo de cáncer de piel. Las tasas de mortalidad del melanoma en las Islas son de 0,6 casos por cada 100.000 mujeres y de 1,3 casos por cada 100.000 hombres.

Además, anualmente se producen en el mundo entre dos y tres millones de nuevos casos de cáncer de piel y más de 130.000 nuevos casos de melanoma maligno. Se estima, asimismo, que cada año mueren 66.000 personas por melanomas malignos y otros tipos de cáncer de piel.

CONSEJOS DE LA AECC

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer aconsejan evitar tomar el sol entre las 12.00 y las 16.00 horas, utilizar el fotoprotector adecuado para cada tipo de piel y aplicarlos generosamente sin olvidar detrás de las orejas, nariz y pies.

Igualmente, recomiendan utilizar gafas de sol adecuadas, gorra o sobrero, camiseta y barra de labios y beber mucha agua para compensar la deshidratación.

En el caso de tomar medicamentos fotosensibilizantes, tener alergia al sol o un gran número de pecas se deben extremar las precauciones. Lo mismo sucede si se es niño, mujer embarazada o persona mayor.