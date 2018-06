Cospedal advierte de que el acuerdo de PSOE y Podemos convertirá RTVE en un "aparato de odio" y "manipulación"

30/06/2018 - 13:07

A CORUÑA, 30 (EUROPA PRESS)

La candidata a la Presidencia del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha arremetido duramente contra el acuerdo entre el PSOE y Podemos para pactar la presidencia de RTVE, al considerarlo un "golpe muy grave a la democracia", fruto de la "factura" que el socialista Pedro Sánchez tiene "que pagar" por gobernar, y alertando que supondrá convertir el ente público en un "aparato de odio" y "manipulación".

Antes de participar en un encuentro con militantes en la sede del PP en A Coruña, en el que ha estado acompañada por el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, Cospedal ha censurado que "Pedro Sánchez sea presidente para que Roures y Pablo Iglesias gobiernen la televisión pública de todos los españoles, y conviertan programas como Informe Semanal en una suerte de La Tuerka, los telediarios en un Aló Presidente, o Masterchef en el cocido ideológico de Monedero", porque "es un peligro para todos los españoles".

La candidata a relevar a Mariano Rajoy ha aseverado así que se pone de manifiesto que el gobierno de Sánchez, "que nunca ganó las elecciones", se dedica a "pagar facturas a quienes lo han puesto en La Moncloa", tanto a Podemos, como los nacionalistas vascos y a los "independentistas catalanes".

"Ha pagado la factura en forma de humillación a las víctimas del terrorismo, al PNV y no sabemos si también a Bildu; ha pagado la factura, en forma de acercamiento de los golpistas a Cataluña, a los independistas catalanes que le han apoyado, y ahora sabemos que paga la factura a Podemos regalándole la televisión pública a Pablo Iglesias para que la convierta en un aparato de propaganda, de manipulación, de odio y de división entre españoles al estilo de La Tuerka o TV3", ha agregado.

Ante esta situación, en la que en España "se viven momentos muy graves y delicados", la candidata a la Presidencia popular ha defendido que España necesita "un Partido Popular fuerte, unido y preparado para ganar elecciones", y que ejerza como "partido vertebrador" del país.

Y como "referente", y modelo de "consenso y concordia", ha situado a Feijóo y a su gobierno. Cospedal ha puesto como ejemplo al líder gallego de "cómo se tienen que hacer las cosas bien, para que haya solidaridad entre el mundo rural y el urbano, para que haya solidaridad entre todos los ciudadanos" y de cómo defender la lengua propia de la comunidad al mismo tiempo que el castellano "en concordia".

RENOVACIÓN MANTENIENDO LA ESENCIA

Ya en su encuentro con militantes en la sede del PP de A Coruña, ante más de un centenar de personas, María Dolores de Cospedal ha abundado en estos argumentos. Ha abogado por que el proceso para el relevo en la Presidencia del PP permita "reconstruir el partido", advirtiendo de que no puede haber "equivocaciones" que acaben acercando el partido a otras formaciones, como Ciudadanos.

"La renovación no puede pasar por que ahora queramos ser todos como otros partidos que no son el nuestro, a ver si nosotros nos vamos a acabar pareciendo a Ciudadanos", ha insinuado Cospedal, rechazando que el PP se convierta "en un partido de la superficialidad y de pantallas de televisión", porque se trata de "un partido de gente, de afiliados de base, de concejales".

Un argumento de PP "como un partido de gente" y no de "personalismos" que le ha servido también de base para atacar a otras formaciones políticas. "Ya sabéis que hay partidos que son solo él, que si Rivera ha salido de una manera o de otra, que si hace un anuncio, o partidos con presidentes en el Gobierno que si qué bonitas son las manos, o que si ahora me pongo o me quito las gafas", ha deslizado, tanto en referencia al líder de Ciudadanos como a Pedro Sánchez.

FEIJÓO DESTACA QUE COSPEDAL "NO VIENE A APRENDER"

En la sede del PP de A Coruña, Feijóo también ha intervenido para hablar sobre la candidatura de María Dolores de Cospedal, señalando que se trata de una política "que ha servido al PP y a España desde el Gobierno, y al PP y a las Comunidades Autónomas desde la presidencia de Castilla-La Mancha" y "ha servido a España y al PP desde la oposición".

Tras estas afirmaciones, Feijóo ha deslizado que Cospedal "no viene aquí a aprender". En su intervención, ha hecho paralelismos con la situación actual del PP con la que se vivió en Galicia, con la moción de censura de 1987, que apeó al entonces gobierno de Alianza Popular de la Xunta de Galicia, y tras la que, dos años después, Manuel Fraga ganó las elecciones. "Por tanto se repite la historia y podemos hacer algo grande", ha aventurado.

Feijóo ha enlazado su intervención con parte del discurso de Cospedal para alertar que el Gobierno socialista "va a subir los impuestos" porque "tiene compromisos" con quienes le apoyaron y para conceder "más privilegios a quienes les apoyaron". "Y los vamos a pagar nosotros", ha concluido.