García Hernández llama a la "reunificación" del centro derecha y advierte de quienes quieren "arrinconar" al PP

30/06/2018 - 13:28

Advierte de que "Podemos tiene una agenda bolivariana y está en el Gobierno" y cree que Sánchez ha "pactado un referéndum" con Torra

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

El candidato a presidir el PP José Ramón García Hernández ha apelado este sábado a la "reunificación" del centro derecha como gran objetivo de cara al proceso abierto para renovar la presidencia de su partido, y ha advertido de la "alianza de la izquierda con la izquierda radical, los independentistas y los filoetarras" que "quiere arrinconar al PP".

Así lo ha indicado García Hernández en declaraciones a los periodistas antes de mantener un encuentro con afiliados en Sevilla al que ha asistido el presidente del PP-A, Juanma Moreno, y donde ha explicado que este próximo lunes explicará la "segunda parte" de su proyecto.

En ese sentido, ha indicado que, hasta ahora, se ha venido centrando en explicar cómo quiere "renovar" al PP, "recuperar al afiliado" y los "principios liberales, conservadores y del humanismo cristiano" de su partido "para hacer políticas nuevas".

Entre las propuestas para renovar al PP, ha citado la realización de "primarias para cada cargo" y el establecimiento de "una limitación de mandatos a ocho años" para los distintos cargos, que "se deben a los afiliados", según ha aseverado.

Sobre lo que presentará el lunes, ha detallado que será "el contrato del nuevo PP con los españoles", y que estará basado en "grandes proyectos" y en ideas como "devolver el protagonismo a individuos y asociaciones".

García Hernández ha argumentado que la finalidad "no es sólo que el PP sea un partido moderno, abierto, que incorpore los debates que interesan a la sociedad", sino que "la gran finalidad es que el PP se vuelva a reunir el próximo 6 de julio", el día después de que voten los militantes en el proceso abierto para elegir al sucesor de Mariano Rajoy al frente del partido.

"Ese día, todos tenemos que estar juntos, porque en este partido no sobra nadie, cabemos todos, y porque, si no, no conseguiremos el segundo paso de esa reivindicación, que es reunificar al centro derecha", según ha abundado García Hernández, quien ese punto ha aludido, sin citarlo, a Ciudadanos (Cs), un partido que "se acostó una noche socialdemócrata y al día siguiente se levantaron liberales", según ha criticado.

Para García Hernández, en el PP tienen que ser "esa gran alternativa de centro derecha para la gente que son como nosotros y aspira a ser como nosotros", y el "gran objetivo" debe ser "reunir a España y a los españoles".

El diputado del PP ha advertido del "proyecto" de la izquierda para "romper la Constitución del 78", y de "esa alianza de la izquierda con la izquierda radical, los independentistas y los filoetarras" que "quiere arrinconar al PP".

SOCIALISMO QUE "HA DEJADO DE SER ESPAÑOL"

Ha agregado que, de ahí la importancia de que en el PP hagan "en positivo" su proceso de primarias, y ha enfatizado que "el verdadero adversario del PP es ese socialismo que ha dejado de ser español pactando con aquellos que quieren que una parte importantísima de la sociedad no pueda hablar y decir lo que sea".

En esa línea, ha afirmado que no tiene "ninguna duda" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ya ha pactado un referéndum" con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, y ha advertido de que "ese precio es excesivo para la democracia española".

García Hernández ha aludido a la "responsabilidad histórica" que, en ese contexto, tienen "los que somos del PP", y se ha definido como "el candidato de los afiliados", remarcando su deseo de conformar "un partido de afiliados, no de cuadros".

Ha criticado que, "en cuanto llega la izquierda, esto es un reparto de poder", y "los del PP tenemos que desenmascarar la situación en la que está España".

En ese sentido, ha advertido de que "Podemos tiene una agenda bolivariana y está en el Gobierno", por lo que "no se ha acabado esa amenaza sobre España", y ha agregado que "quien le está dando (a Podemos) la llave para abrir la puerta es Pedro Sánchez, que ya tiene visos de superar a Zapatero", siendo una "segunda parte" del expresidente socialista "un poquito peor que la primera", según ha opinado.

OPTIMISMO

El candidato se ha declarado "muy optimista" en este proceso de primarias, del que en el PP van a "salir mucho más fortalecidos", y ha apuntado que "el día que el PP sea de nuevo muy reconocible" llegarán "muy malas noticias para Ciudadanos".

Preguntado por las "presiones" que ha venido denunciando Pablo Casado a su candidatura a presidir el PP, García Hernández ha respondido que "el aparato hace de aparato y los candidatos hacemos de candidatos", y en todo caso ha apuntado que él prefiere "la presión que hacen los afiliados con sus preguntas".