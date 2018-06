Susana Díaz pide a patronal y sindicatos firmar "cuanto antes" un acuerdo "para combatir juntos la precariedad laboral"

30/06/2018 - 14:25

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha hecho un llamamiento a patronal y sindicatos para "firmar cuanto antes, en los próximos días, un acuerdo para combatir juntos la precariedad laboral", cuestión que ha calificado como "la gran asignatura pendiente" Así lo ha señalado este sábado en Torreperogil durante su intervención en la Fiesta de la Rosa del PSOE de Jaén, en la que también han participado los secretarios generales del partido en el municipio y la provincia jiennense, José Ruiz y Francisco Reyes, respectivamente, así como el del JJSS-Jaén, Juan Francisco Serrano.

TORREPEROGIL (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

En el acto, celebrado en el recinto El Pinar de la Mejorana, Díaz ha asegurado que el socialismo "ha seguido caminando con paso firme en la defensa de Andalucía" y "de la igualdad" y el "timbre de la verdad", que Machado atribuyó "al abuelo Pablo Iglesias, sigue vivo en "tantos hombres y mujeres que lo han dado todo por el PSOE".

Ha aludido, además, a "la ventana de esperanza" abierta con el nuevo gobierno de España y ha defendido que "será bueno para Andalucía", aunque el camino "será muy difícil porque la situación parlamentaria es la que es". Ha añadido que "como más podemos ayudar a España y al PSOE es siendo leales a Andalucía" y reivindicando "lo que es justo".

En este sentido, cuando pide "un modelo de financiación pedimos lo que es de justicia", no ser más que los demás, sino recibir lo que la comunidad merece y necesita para tener unos servicios públicos en igualdad con el resto del país y aspirar a un "futuro mejor para todos".

En ese sentido y cuando ahora hay quienes "se envuelven en la bandera" y exigen que "reclame lo mismo" a Pedro Sánchez, ha aseverado que lo va a hacer y reclamará "lo mismo", lo que "ellos no se atrevieron a hacer jamás" y para lo que ahora ponen "prisas".

COMPÁS

Al hilo, les ha pedido "un poco de compás", porque "en un mes no van a hacer lo que ustedes no ha hecho en siete años", de ahí que haya pedido tiempo para que "Montero llegue para hacer lo que Montoro no hizo". "Nosotros nunca defendemos a Andalucía por interés partidario y electoral", ha recalado Díaz, quien ha agregado que han pedido "lo mismo" a todos los presidentes "porque no es para nosotros, es para los andaluces".

Una mejor financiación, según ha dicho, que repercutiría en mejores servicios y desarrollo en "un mejor momento" que los pasados, con un 2018 que "va a ser un buen año para Andalucía". No obstante, ha aclarado que no quiere "un buen año de grandes cifras económicas", sino que las heridas causadas por la crisis en miles de familias "sanen cuanto antes" y hablar, "entonces sí, de recuperación".

Y es que "debe serlo para todos", según la dirigente socialista, quien ha valorado mejores datos en creación de empleo, exportaciones, turismo o de empresas invirtiendo en la comunidad. Sin embargo, "hay una asignatura pendiente y es "la lucha contra la precariedad laboral".

"Pido a los sindicatos y a la patronal que en los próximos días firmemos definitivamente un acuerdo para combatir juntos la precariedad laboral. Si se genera más riqueza, si las cosas van mejor, tiene que ir mejor para quienes más han sufrido en esta crisis, y quienes más han sufrido han sido los trabajadores y trabajadoras, la gente honesta, humilde, que lo ha dado todo para que este país saliera delante", ha afirmado.

NO DEJA A NADIE EN EL CAMINO

En esta línea, ha reiterado su "compromiso de no dejar a nadie en el camino", apostando por los jóvenes, tanto con medidas para el retorno de quienes están fuera como con la bonificación al 99 por ciento de las matrículas universitarias que ha propiciado que "los datos académicos son mejores".

Igualmente, ha reiterado su apoyo a los "mayores de 45 y 55 años", para los que la Junta en colaboración con los ayuntamientos impulsará "este mismo año" un plan de empleo para "quien merece una segunda oportunidad para volver al mercado laboral". Unas tareas todas estas en la que se ha mostrado "convencida de que Gobierno Pedro Sánchez va a ayudar".

Junto a ello, la secretaria general del PSOE-A ha hecho una encendida defensa de la educación y la sanidad públicas y de calidad así como del sistema de dependencia, punto en el que ha rechazado que se pretende hacer "una causa general" de problemas puntuales en cuya mejora se sigue trabajando. De este modo, ha subrayado que no van a "tolerar que nadie la denigre para que otros vengan a hacer negocio".