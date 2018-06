Clavijo afirma que CC ha conseguido que hoy se hable de Canarias con "respeto" y "sin sumisión"

30/06/2018 - 15:04

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha afirmado este sábado que los "únicos" que pueden hablar "sin sumisión" y "sin ataduras" sobre los intereses de Canarias son "los hombres y mujeres" de Coalición Canaria, cuyo trabajo, aseguró, ha permitido que hoy se hable de las islas en España con "respeto".

EL SAUZAL (TENERIFE), 30 (EUROPA PRESS)

En la asamblea insular de CC, Fernando Clavijo hizo hincapié en que Coalición Canaria ha hecho "la tarea" al recuperar los convenios, mejorar la financiación autonómica, cerrar el REF y el Estatuto de Autonomía, pero quiso dejar claro que lo más importante que ha conseguido es "respeto".

"Hoy se habla en Madrid de Canarias con respeto", remarcó Clavijo, pues "hoy se pone como ejemplo la gestión financiera de la Comunidad Autónoma y de cómo se genera más empleo en Canarias que en el resto de España". "Eso lo hemos conseguido porque CC-PNC está defendiendo a Canarias allí donde toca", subrayó.

El presidente indicó que el único capaz de construir la Canarias del futuro es CC, y de hacerlo "con entera libertad, sin ataduras, sin obediencia, sin sumisión a lo que se diga de Madrid": "Eso nos lo tendremos que creer porque cuando vayamos a pedir el voto, los ciudadanos sabrán que los únicos que los únicos que les defienden sin ataduras y por encima de cualquier otra cosa somos los hombres y mujeres de CC".

Fernando Clavijo hizo balance de tres años que para Coalición Canaria han sido "difíciles" porque no habían acabado las elecciones autonómicas y municipales y los demás partidos ya les daban "por muertos y enterrados", y remarcó que cuando éstos decían que era el momento del cambio, sólo significaba quitarse a CC del medio: "Ese es el único programa electoral del resto de los partidos".

Clavijo incidió en que cuando los demás partidos insisten en que quieren "tumbar" a Coalición significa que algo estará "haciendo bien" que, dijo, es entregarse "en cuerpo y alma" a defender las islas. Y si bien admitió que se pueden equivocar y cometer errores, aseguró que "nunca" van a ver al partido "traicionar" al archipiélago, ni siendo "desleales" con los intereses de los canarios.

El presidente canario recordó que CC se ha enfrentado a dos elecciones generales en el "peor momento" de su historia y puso en valor que Ana Oramas haya dicho "aquí estoy yo" y se haya presentado a los dos comicios cuando "lo fácil hubiera sido irse a su casa y mirar para otro lado". "Esa es la generosidad de nuestros líderes", resaltó Clavijo, que advirtió que si Oramas no hubiera estado en Madrid, Canarias se habría quedado en "el olvido y sin recursos".

En este sentido, se quejó de que "a poquito" que el partido que está en el Gobierno no necesita el voto de CC en el Congreso, "le quitan los derechos de los canarios". Por eso, añadió, "hay que firmar ya los convenios de carreteras porque si no, no sirven de nada. Eso es lo que tenemos que luchar ahora en la calle, no en las instituciones. Lo tenemos que luchar puerta a puerta, calle a calle, y va a ser duro, porque no nos van a dar ni un vaso de agua porque si hay algo que les une a todos es quitarnos del medio", por ello, abogó por trabajar "desde ya" de cara a las elecciones de 2019.

El jefe del Ejecutivo reconoció que queda "mucho por hacer" pero se mostró convencido de que con la unión de los "magníficos" líderes del partido, de los comités locales y de los jóvenes, lo van a conseguir "por el bien" de Canarias.