Una manifestación pide en Pamplona unos Sanfermines "libres de maltrato animal"

30/06/2018 - 17:38

Unas 200 personas se manifiestan este sábado por las calles de Pamplona para pedir unos Sanfermines "libres de maltrato animal" y reivindicar que las personas "se pueden divertir sin necesidad de que nadie sufra".

PAMPLONA, 30 (EUROPA PRESS)

La marcha, organizada por Libertad Animal Navarra, ha partido de la Plaza del Castillo de la capital navarra encabezada por una pancarta con el lema 'No me dejes solo'. Al ritmo de la batucada y la 'txalaparta', los congregados han portado otros carteles con lemas como 'Los queremos vivos y libres. Ponte en su lugar', 'Violencia no es respeto' o 'Tortura no es cultura'.

Antes del inicio de la manifestación antitaurina, Irma Jiménez, en representación de Libertad Animal Navarra, ha reivindicado que "ya es hora" de tener unas fiestas "libres de maltrato animal". "Ya es hora de dejar eso en el pasado y evolucionar como ciudadanía", ha argumentado.

En su opinión, aunque es "difícil" lograr unos Sanfermines sin encierros y sin corridas de toros, "no es imposible" y ha asegurado que "somos cada vez más los pamploneses que no queremos esto en nuestras fiestas".

"La calle lo está pidiendo a gritos. Los políticos se van a tener que poner las pilas, tomar el relevo y empezar a plantear otras alternativas", ha sostenido la representante de Libertad Animal Navarra, quien ha comentado que a lo largo de esta semana han mantenido contactos con distintos partidos políticos para abordar este asunto.

Según ha indicado, en estas reuniones "la respuesta ha sido que hay que mirarlo, hablarlo", pero "lo importante es que están abiertos a escucharnos". "Ya sabemos que la política va despacio, muchas veces la calle es la que primero da el paso. Va despacio, pero lo conseguiremos", ha asegurado.

Para Irma Jiménez, el apoyo ciudadano a las movilizaciones antitaurinas "cada vez es mayor" y ha destacado que es "importante" que tengan lugar en Sanfermines porque "es un reclamo a nivel internacional". A su juicio, "es un buen momento para aunar fuerzas todos los que estamos en la lucha animalista para que se nos vea y hacer visible que estamos en contra del maltrato animal".

De cara a las fiestas de San Fermín, Libertad Animal Navarra tiene previsto realizar una concentración el sábado 7 de julio ante la Plaza de Toros y el día 14 homenajearán "a las 60 víctimas que han sido asesinadas y torturadas en la Plaza".