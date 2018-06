El Valedor defiende que su actuación en el proceso anulado por el TSXG contó con "el máximo respeto" a la legalidad

30/06/2018 - 17:44

Acata la decisión de repetir el procedimiento y recuerda que la sentencia no es firme, aunque no aclara si la recurrirá

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 (EUROPA PRESS)

El Valedor do Pobo ha emitido un comunicado en el que defiende que la actuación de la institución durante el proceso de cobertura de una plaza anulado por el TSXG contó con "el máximo respeto a las condiciones legales del procedimiento".

La institución que dirige Milagros Otero ha salido al paso de la sentencia en la que la Sala de los Contencioso Administrativo del TXSG estimó el recurso de uno de los participantes en el proceso de selección, por sistema de libre designación, del puesto de jefe de servicio de Administración y Personal, que recayó en una persona relacionada con Otero.

El tribunal considera probado que la valedora influyó en el proceso para que el puesto recayese en M.P.F, hermana del portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, e hija del catedrático de Derecho del que es discípula Otero, quien, según el TSXG, actuó con "arbitrariedad" y cometió un "desvío de poder".

De este modo, el nombramiento de M.P.F. fue anulado y ahora, el Valedor do Pobo está obligado a repetir el proceso, en el que los méritos del resto de personas que optaban al cargo no fueron tenidos en consideración porque el procedimiento estaba enfocado a que acabase con la selección de la implicada.

"La actuación de la institución del Valedor do Pobo fue en todo caso dirigida hacia el máximo respeto a las condiciones legales del procedimiento", indica el Valedor en su comunicado, difundido este sábado, un día después de conocerse la resolución del juzgado.

Asimismo, indica que acata la resolución del juzgado y que, por lo tanto, el proceso de selección se retrotraerá para "realizar nuevamente determinados trámites en los aspectos que señala". "Eso será acatado en todos sus términos, como no podía ser de otra forma, con el máximo respeto a las decisiones del Poder Judicial", añaden.

Además, recuerda que la sentencia no es firme y que, por lo tanto, es recurrible. Con todo, en su comunicado el Valedor do Pobo no aclara si presentará un recurso.

La resolución del juzgado ha generado polémica y tanto En Marea como el PSdeG ya han reclamado la renuncia de Milagros Otero.