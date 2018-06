López Miras: "Los gobiernos que no quieran trasvases ni un acuerdo nacional, me van a tener enfrente"

30/06/2018 - 19:22

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, aseguró hoy que "los gobiernos que no quieran trasvases ni un acuerdo nacional para solucionar el problema del agua, me van a tener enfrente" y remarcó que va a "reivindicar lo que es justo, que es el agua que no tiene la Región de Murcia".

MURCIA, 30 (EUROPA PRESS)

"Habíamos avanzado muchísimo hacia un acuerdo nacional del agua en el que se contemplaban los trasvases para todos los españoles", dijo el jefe del Ejecutivo regional. "Me inquietan y lamento las declaraciones del presidente del Gobierno diciendo que se van a poner fin a los trasvases como el Tajo-Segura, y las de la nueva ministra de Transición Ecológica diciendo que los trasvases no van a ser el eje en políticas de agua", añadió López Miras.

En este sentido, indicó que "como siempre, estaré luchando para que el acuerdo nacional del agua sea una realidad y que haya trasvases".El presidente regional hizo estas declaraciones durante la inauguración de las instalaciones de la comunidad de regantes de Cañadas de San Pedro, en Murcia, "un síntoma de la consolidación, modernización y dinamismo de la agricultura en la Región de Murcia", subrayó el Fernando López Miras, quien añadió que "esto significa que los regantes tienen ganas de seguir trabajando y de hacer las cosas bien para la Región".

Durante el acto, el jefe del Ejecutivo regional manifestó estar "a la espera de saber quién va a ser el nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura para avanzar en temas importantes en los que necesitamos que nos ayude la administración del Estado". En este sentido, se refirió a la comunidad de regantes de Cañadas de San Pedro, donde "están infradotados en lo que a recursos hídricos se refiere".

Así, anunció que la Comunidad Autónoma va a plantear recuperar el 20 por ciento del caudal del pozo de sequía que abastece a estos regantes y, a su vez, va a solicitar un incremento de la dotación que este pozo recibe del acuífero Vega Media-Murcia.

Asimismo, aseguró que el Ejecutivo autonómico planteará también "que los regantes de Cañadas de San Pedro puedan recibir agua de otra comunidad de regantes a través de la cesión de derechos".

López Miras subrayó que la Estación Depuradora de Cañadas de San Pedro se va a empezar a ejecutar el próximo año y cuando esté finalizada permitirá que el agua depurada sea reutilizada para regadío en esta zona de la Región.