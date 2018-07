Guns N'Roses llegan este domingo al Estadi Olímpic con 'Not In This Lifetime Tour'

1/07/2018 - 4:25

La banda de rock estadounidense Guns N'Roses actuará este domingo en el Estadi Olímpic de Barcelona con su 'Not In This Lifetime Tour', una gira caracterizada por la vuelta al grupo del guitarrista Slash y el bajista clásico Duff McKagan.

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El grupo californiano liderado por Axl Rose actuó el pasado viernes en el festival Download y se cumple un año de su paso por Bilbao y por el Vicente Calderón en 2017 con 55.000 personas.

Después de Barcelona, el grupo llevará su gira europea por Holanda, Alemania, Polonia, Rusia, Estonia, Noruega, Suecia e Islandia, y después viajará a Asia, con paradas en Indonesia, Filipinas, Malasia, Taiwán, Hong Kong, Emiratos Árabes y Sudáfrica en el continente africano.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilitará un servicio especial de autobuses de bajada cuando finalice el concierto a partir de medianoche, aproximadamente, entre el recinto y plaza España.

Para subir hasta el estadio, TMB recomienda utilizar la línea 150 de atuobús entre plaza España y el castillo de Montjuïc que, con motivo del concierto se reforzará con más vehículos entre las 17.30 y las 21.30 horas.