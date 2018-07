La igualdad de género, protagonista de la VII edición de los Premios Simón del cine aragonés

1/07/2018 - 10:59

La igualdad de género ha sido la protagonista de la VII edición de los Premios Simón del cine aragonés. La reivindicación de la figura femenina en el mundo del cine ha sido el mensaje de la gala.

ZARAGOZA, 1 (EUROPA PRESS)

La sala Mozart del Auditorio de Zaragoza ha servido, por tercer año consecutivo, como decorado de lujo para la fiesta del cine aragonés. La ceremonia, conducida por la actriz Amor Pérez, ha contado con un equipo técnico y artístico compuesto casi exclusivamente por mujeres.

Bajo la dirección de Blanca Resano y con guion de Susana Martínez, Pérez ha incidido en el papel pasado, presente y futuro de la mujer en un medio, el cinematográfico, en el que el 74% de los cargos de responsabilidad en la industria nacional son desempeñados por hombres.

Como ya ocurriera en la pasada gala de los Goya, los abanicos rojos han hecho acto de presencia y el lema #nosotrassomoscine se ha escuchado más alto y claro que nunca. "No somos mujercitas, ni criadas y señoras. Somos la voz dormida que despierta" ha sido el grito reivindicativo que se ha oído en el escenario.

Sobre un escenario engalanado con seis magníficos trajes extraídos de la muestra 'Sastrería Cornejo. Vistiendo el cine', que puede verse en el Museo de Zaragoza hasta el 8 de julio, (y que procedían de las películas Anna Karenina, El perro del hortelano, Ágora, El rey pasmado, Medianoche en París y La niña de tus ojos), el público ha podido disfrutar de tres microescenas teatrales.

En cuanto a los premiados, 'El color de la sed', con tres galardones, 'Los hombres de verdad no lloran' y '11D. Una mañana de invierno', ambas con dos, han sido las producciones con mayor número de distinciones. Los jóvenes Lucas Castán (mejor cortometraje y mejor guion) y Gala Gracia (mejor dirección) se unen a la cada vez más larga lista de talentosos realizadores aragoneses con dos producciones que han viajado por festivales de todo el mundo cosechando un gran éxito.

Las victorias de Daniel Vergara en fotografía y Estela Rasal en producción, han redondeado el resultado conseguido por 'El color de la sed'. Las producciones de Factoría Plural '11D. Una mañana de invierno' (mejor montaje y mejor vestuario) y 'Grupo 2 Homicidios' (mejor interpretación para Carmen Gutiérrez) y el premio al mejor maquillaje y peluquería (dentro de la denominada "Categoría Especial") para Ana Bruned por 'Las pesadillas de Cajal' han completado el palmarés.

SIMÓN DE HONOR

María José Moreno, quien ya recibiera el Simón de Honor 2017, y Maite Ruiz de Austri Villan, vocal de la Junta Directiva de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España, han entregado el Simón de Honor 2018 a Gabriel Latorre. El veterano actor zaragozano ha estado a las órdenes de realizadores de la talla de Colomo, Aranda, Almodóvar, Berlanga, Gilliam o los hermanos Trueba.

Latorre recibe así un merecido homenaje a casi cuatro décadas deprofesión en las que ha trabajado en cine, teatro, radio, doblaje y televisión. Precisamente, uno de sus últimos papeles ha sido el del inspector Ramón Echeverría en la serie 'Grupo 2 Homicidios', producción que partía con diez nominaciones en los Premios Simón de este año 2018.

Latorre, "secundario imprescindible" como ha sido definido por su compañera de profesión María José Moreno, ha reconocido que "ser profeta en tu tierra es muy difícil", por lo que ha pedido a los presentes "hacer patria entre todos y levantar esto".

A la gala de los premios han acudido personalidades de distintos ámbito de la cultura y política aragonesa, como el consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés; la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez; el subdirector del Canal 24 Horas de TVE, Moisés Rodríguez; la vicepresidenta de la Asociación de Productores Independientes Audiovisuales de Aragón, Aurora Lago; y el presidente de la Fundación Festival Internacional de Cine de Huesca, Ramón Lasaosa.

También, Óscar Monzón, merecedor de un premio técnico de la Academia de Hollywood; el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de San Jorge, Javier Hernández, o Humberto Cornejo, de la Sastrería Cornejo.

SONORA OVACIÓN

Entre los asistentes ha estado la embajadora del cine aragonés 2018, Gemma Cuervo, veterana luchadora por la cultura y el papel de la mujer, quien ha recibido una sonora ovación y se ha mostrado muy agradecida y feliz por tan caluroso recibimiento.

La Academia ha querido mirar al pasado a través del In memoriam, recordando emotivamente al realizador televisivo Alfredo Castellón, al cineasta Juan Luis Buñuel (hijo del gran Luis Buñuel), a la actriz y cofundadora del Teatro de la Ribera Pilar Laveaga, al fundador de la 'Tertulia Perdiguer' Ramón Perdiguer, al actor turolense Santiago Meléndez y a la joven directora Alba Zarzuela.

También ha lanzado un vistazo al futuro, al "cine aragonés que viene". 'Miau', de Ignacio Estaregui, 'The rise of the synths', de Iván Castell, 'La marca', de Natalia Gomara, '1200 almas', de Pablo Aragües o 'La tierra muerta', de Sergio Duce, son solo algunos de los trabajos que podremos ver próximamente.

