Cataluña. la anc presiona a torra: si pacta con sánchez una no-independencia tendrá que convocar elecciones

1/07/2018 - 11:01

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

El secretario nacional de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Adrià Alsina, ha avisado al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que si pacta con el del Gobierno español, Pedro Sánchez, algo "que no sea la independencia, que no sea estrictamente su programa electoral", entonces esa propuesta "deberá explicársela a la sociedad catalana y la sociedad catalana decidir si se la compra o no".

Así lo expuso en una entrevista en Servimedia en la que, ante la reunión que ambos mandatarios mantendrán el próximo 9 de julio, sostuvo que "cualquier pacto viable a medio o largo plazo tiene que pasar por el reconocimiento del derecho de autodeterminación", pero confesó que duda "mucho" de que "el pacto vaya más allá de algo que es una obligacion legal, el acercamiento de los presos".

Alsina dijo que la ANC espera de Torra "que cumpla su programa electoral: restituir el gobierno legítimo y hacer república", pero que "habrá que ver si hacer república significa para él lo mismo que para nosotros o no". De momento, reconoció que el Gobierno de Torra "es un enigma" para ellos, porque "retóricamente ha habido algunas palabras, a veces contradictorias", pero el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, salió convencido de su reunión con el presidente catalán de que no iba a apostar por la unilateralidad.

En cualquier caso, apuntó, "si Torra quiere ir a otra realidad o pacto que no sea la independencia, que no sea estrictamente su programa electoral,no es a nosotros a quienes tiene que convencer. Tiene que presentárselo a la sociedad catalana y decirles: 'Este es mi programa, esto es lo que he pactado con Pedro Sánchez o con los partidos españoles. Nos parece muy legítimo, pero tiene que explicarlo y a ver si convence a la sociedad catalana. Nosotros creemos que un Gobierno que ha sido refrendado como Gobierno independentista debería ir a aplicar esa independencia que no se aplicó en octubre. Pero si tiene otra idea deberá explicársela a la sociedad catalana y la sociedad catalana decidir si se la compra o no".

(SERVIMEDIA)

01-JUL-18

KRT/gja