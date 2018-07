El naval gallego asienta su recuperación tras la crisis, en la que necesita profesionales y ser sector estratégico

Resurge en un escenario "muy complicado" para Europa y con la amenaza de los países asiáticos, con los que es "imposible competir" Sindicatos piden más apoyo institucional, visión sectorial y mejorar las condiciones laborales para atraer talento

VIGO

La patronal del naval en Galicia considera que, tras los duros años de crisis en los que se perdieron miles de empleos y cerraron astilleros y decenas de empresas auxiliares, el sector asienta su recuperación y, es más, avista la consolidación de dicha mejoría, siempre que este año se mantenga al menos la misma cartera que en 2017. Sin embargo, los sindicatos no ven tan clara la recuperación y se muestran cautelosos.

De acuerdo con el Cluster del Naval Gallego, Aclunaga, en la actualidad hay unos 14 contratos, y se espera conseguir a lo largo de 2018 al menos los 29 del pasado año. Con ello, los astilleros de Vigo tienen carga de trabajo garantizada para 3 años y en Ferrol, si se acelera el contrato de las fragatas F-110 para el Ministerio de Defensa ("vital" tras el fiasco de las fragatas para Australia), tendrán para entre 8 y 10 años.

Sobre el total nacional, Galicia supone el 33% de la actividad y vuelve a "recuperar un valor importante respecto a años anteriores", situándose "por encima" de País Vasco, que en la crisis "más o menos se mantuvo". Así, Pymar ha indicado que en 2017 en los astilleros españoles entraron en vigor 37 nuevos contratos por importe de 850 millones.

El sector lo tiene claro, lo que le ha permitido superar esta crisis y resurgir ha sido su especialización y su forma de relacionarse con el cliente. "Hacemos barcos especializados, de calidad, con adaptación total al cliente y con plazos de entrega muy buenos", ha subrayado el gerente de Aclunaga, Óscar Gómez, en declaraciones a Europa Press.

A ello, la Xunta ha agregado otros factores como "la capacidad de adaptación de las empresas y el esfuerzo continuado del sector" y de la Administración. De igual manera, la sociedad Pymar, que aglutina a pequeños y medianos astilleros privados de España, coincide en que ha sido clave la experiencia, el respaldo institucional y la mejora de la financiación.

De hecho, aunque uno de los mayores escollos fue con el sistema español de bonificaciones fiscales a los astilleros, 'tax lease', la implantación de un nuevo sistema ha dado mayor estabilidad. En este sentido, el gerente de Aclunaga ha explicado que aunque el nuevo 'tax lease' no se ha aplicado a todos los barcos en ejecución, "sí supuso tranquilidad" para los armadores.

VISIÓN SINDICAL

"Aquí hemos capeado relativamente bien, porque reposicionamos el sector en la pesca, que lo habíamos abandonado", ha añadido el portavoz de CC.OO., Ramón Sarmiento, que ha llamado a "cuidar de los armadores", además de recuperar algo que, en su opinión, se "deterioró en la crisis, como es la garantía de entrega en plazo y costes".

Para la CIG, aunque hay más ocupación que hace dos años, "no termina de consolidarse la situación" y por ello, su responsable nacional del naval, Marcelo Amado, ha considerado que la cartera de pedidos debería ser "más amplia para hablar de repunte". Para ello, ha remarcado que "se necesita una política más activa", crear un catálogo con desarrollo tecnológico y recuperar los derechos laborales previos a la crisis.

Juan Antonio Vázquez, de UGT, también en declaraciones a Europa Press, ha manifestado que "no diría que el naval gallego ha salido de la crisis", y ha abogado por seguir trabajando en conjunto para "conseguir un plan estratégico" y para "ordenar el sector, sus condiciones laborales, inversiones y estrategias". Además, ha llamado a crear "una patronal española del naval".

RETOS

¿Cuál es el siguiente reto? Que Europa declare el naval como sector estratégico. "Queremos que España y Europa tengan apoyo político, y no es posible sin esa declaración", ha apuntado el gerente de Aclunaga, a lo que Sarmiento ha agregado que es necesario que haya "visión sectorial", impulsada desde la administración, para proteger el naval ante la amenaza de los países asiáticos.

"En Europa hay sensibilidad para proteger", con propuestas que incluyen compromisos con los armadores sobre la trazabilidad, mantenimiento y desguace de buques... Europa no se puede permitir no tener astilleros", ha incidido el sindicalista, a lo que Gómez ha añadido que si el naval gallego se llevase a otro sitio de España o del mundo, "probablemente fracase".

Para Pymar, el naval español, incluído el gallego, "encuentra su ventaja competitiva frente a la competencia desleal asiática en nichos de mercado con alto componente tecnológico y valor añadido". Y para la Xunta, la especialización, diversificación y digitalización son las mejores herramientas para competir.

"Jugamos con desventaja, y para garantizar la viabilidad y futuro --de los astilleros-- no cabe otra que que haya grandes inversiones y apostar por el desarrollo de tecnologías, la formación de profesionales y por ser competitivos en el mercado", ha sellado el portavoz de UGT.

Finalmente, la Xunta también ve como oportunidades de futuro orientarse a nuevos nichos de mercado como buques impulsados a gas natural licuado. Asimismo, la renovación de la flota pesquera supone "un campo de trabajo importante", si bien tanto patronal como sindicatos coinciden en que no es la única línea y también hay que abarcar otros productos.

EVOLUCIÓN

Aclunaga ha indicado que durante la crisis, de los astilleros que formaban parte del cluster quebraron dos: Astilleros Jose Valiña y Factoría Naval de Marín (comprada por Nodosa). Además, unas 80 empresas de la auxiliar desaparecieron.

De acuerdo con los informes del Ministerio de Industria, la plantilla del sector naval empezó a disminuir en 2007. Respecto a la contratación, estos informes arrojan que "la crisis comienza a aparecer en 2008", y en 2011 se produjo el mínimo histórico hasta la fecha.

En lo relativo a la producción, el descenso en CGT (unidad que sirve para medir la actividad de los astilleros) empezó en 2005 en los públicos y en 2009 en los privados, y las bajadas se han repetido hasta 2017, con repuntes en 2013 y 2015.

Sarmiento ha apuntado que en la actualidad los astilleros gallegos se encuentran al 60% de su capacidad, tanto en producción como en empleo. "Como siempre, vamos a contravueltas. Hoy el naval mundial está en el diente de sierra y aquí vamos a capear ese bache si no se alarga", ha augurado.

PROFESIONALES

En este contexto, instituciones, patronal y sindicatos aluden a una importante falta de profesionales especializados. En concreto, Aclunaga ve necesario contratar entre 600 y 800 trabajadores; un marco en el que reconoce que "algunos han recurrido a extranjeros, pero no es lo normal".

"Hace falta gente, el problema es que se incorporan en diferentes fases y los contratos no son de enorme estabilidad; eso complica la forma de contratar", ha admitido Gómez. Por su parte, los sindicatos han avisado que "si no se mejoran las condiciones de trabajo en la auxiliar, el naval en dos años no tiene nada que hacer".

En esta línea, Sarmiento ha criticado que la administración "no asume su papel de liderazgo, pese a que es un sector que asume recursos mayormente de lo público", y ha reclamado a la Xunta que condicione la financiación a asumir ese modelo.

Por su parte, para dar respuesta a las empresas en la demanda de personal, la Xunta apuesta por la formación, para lo que ha puesto en marcha herramientas tanto para desempleados como para trabajadores en activo. Entre estas iniciativas, se incluye el primer plan dirigido específicamente al naval, dotado con 12 millones de euros.

Al respecto, Pymar ha reconocido que se baraja contratar personal extranjero (fundamentalmente de la Unión Europea), pero ha trasladado su confianza en que la formación impulsada por la Xunta permita al sector gallego encontrar profesionales en la propia comunidad.