La anc describe a sánchez como "un zapatero en más pequeño y más improvisado"

1/07/2018 - 13:00

El secretario nacional de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Adrià Alsina, ha comparado negativamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su predecesor socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, al describirle como "un Zapatero en más pequeño y más improvisado".

Lo hizo en una entrevista en Servimedia en la que reflexionó: "Zapatero sacó las tropas de Irak y movió la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a Barcelona. Pedro Sánchez ha rescatado al 'Aquarius' y parece que moverá a los presos a Cataluña".

Este dirigente de la ANC, que no cree que Sánchez vaya a ofrecer al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la reunión que mantendrán el 9 de julio, un pacto que "vaya más allá de algo que es una obligación legal, el acercamiento de los presos", vaticinó: "Y ahí se acabará su gran proyecto para España y para Cataluña".

No obstante, Alsina no quiso culpar al PDECat y a ERC de haberle hecho presidente apoyando la moción de censura contra su predecesor, Mariano Rajoy, sin solicitar contrapartidas a cambio. "No se puede tachar de equivación. Creo que entendieron genuinamente que con un Gobierno del PSOE se podía hablar mejor", disculpó, señalando que, en cualquier caso, es bueno haber desalojado a un Gobierno que empleó contra sus ciudadanos la violencia que se aplicó el 1 de octubre.

